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陳卓禧 - 引進海外生源 築牢國際人才高地｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：15:16 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:16 2026-04-09 HKT

近日，本港直資學校議會首次組團前往泰國及馬來西亞等地招生，折射出「留學香港」品牌正由專上教育向基礎教育延伸，為本地教育國際化打開了新的一頁，同時亦為應對香港人口老齡化和少子化走出一條新路。

基礎教育擴容

當前基礎教育擴容的一個關鍵痛點，在於住宿與監護安排。來港就讀中學的非本地生，需要的不僅是牀位，更是一套涵蓋起居照顧與心理支援的完善監護體系。（資料圖片）
當前基礎教育擴容的一個關鍵痛點，在於住宿與監護安排。來港就讀中學的非本地生，需要的不僅是牀位，更是一套涵蓋起居照顧與心理支援的完善監護體系。（資料圖片）

國家「十五五」規劃綱要明確支持香港打造「國際高端人才集聚高地」。在全球搶人才白熱化的今天，單靠大學階段吸納學生已難以建立長遠優勢，引才策略有需要前移，形成更具前瞻性的「垂直布局」。香港兼備中西文化交融、兩文三語環境，以及DSE及國際課程並行的制度優勢，對東南亞不少華人家庭具相當吸引力。

不少教育發達國家從中學階段便吸引優秀海外學生入讀當地學校，讓他們及早適應本地課程與生活環境，日後升讀當地大學及留下發展。香港如果參照辦理，既可為本港高等院校建立穩定而優質的生源庫，長遠亦有助充實香港的人才資本，配合國家發展所需。

不過，當前基礎教育擴容的一個關鍵痛點，在於住宿與監護安排。來港就讀中學的非本地生，需要的不僅是牀位，更是一套涵蓋起居照顧與心理支援的完善監護體系。近期坊間出現部分收費高昂卻缺乏規管的無牌學生宿舍，不僅帶來安全與照顧風險，若處理不當，甚至可能反過來損害「留學香港」這塊得來不易的金字招牌。

要突破這一瓶頸，一方面，當局可研究設立針對中小學生的私營宿舍發牌及監管機制，讓家長與營辦者皆有所依循；另一方面，政府亦可考慮善用空置校舍或合適用地，並在現有政策基礎上，引入具資質的營辦機構，為非本地中學生提供符合標準的住宿與監護服務。

教育樞紐的建設是一項系統工程。直資學校開拓海外生源，為香港教育帶來契機；若能同步把配套制度化、可持續化，香港便可進一步鞏固「留學香港」的人才根基，在國家高質量發展進程中發揮更實在的作用。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧 

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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