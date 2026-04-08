李建文 - 全力以赴無愧無悔｜牆角寒梅

復活節假期結束，香港中學文憑試筆試於今天正式開考，首科為視覺藝術，緊接着核心科目陸續舉行。文憑試的緊張氣氛，讓考生倍感壓力，壓力往往源於自我的要求、師長的期待、對失敗的恐懼和對未來的擔憂等。

平和心態面對文憑試

不要把文憑試當作你過去12年學習的總結，學習的意義在於知識的累積、養成習慣和拓展視野。（資料圖片）

筆者從事教育20多年，除了自己是過來人外，也見盡過考場百態。面對這場重要的考試，請大家回顧過去6年的學習經歷，吸取失敗的教訓、歸納成功的秘訣，建立一顆堅強的心。還有，健康的體魄十分重要，大家要「吃好、睡好、心情好」，均衡飲食、適量運動、充足睡眠，以最佳狀態應試，才能發揮真正的實力。

進入考場前，比起一目十行地閱讀筆記，不妨閉上眼睛，深呼吸，將腦海裏的雜念和不安情緒排空，以自然的態度迎接考試。開考後，閱卷答題時保持專注，冷靜分析，合理地分配答題時間，先做有把握的題目，建立自信心，再回去處理較難的部分。考完一科後，不要對答案、過度回想，不糾結已過去的事情，專注下一科的準備。只要以平和的心態面對，你會發現，考試過程沒有想像中漫長難熬，一步接一步，就走過去了。

筆者不認為考試是孤獨的，家長、老師和學校是考生最強的後盾。請家長和老師保持穩定的心態陪伴考生，考試期間不宜過度關心或詢問考試表現，避免無意間為他們帶來壓力，同時要接納他們不穩定的情緒，傾聽其煩惱，多給予鼓勵，讓他們感受到師長的理解和支持。

最後提醒大家，不要把文憑試當作你過去12年學習的總結，學習的意義在於知識的累積、養成習慣和拓展視野。學習路上走過的每個腳印，都會留下足跡，成為你人生的瑰寶。公開試不是人生的唯一出路，但確實是你的必經之路，只要認真對待、全力以赴，無論結果如何，都是一段無愧無悔的經歷。祝願所有考生考試順利，穩定發揮，成就更好的自己。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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