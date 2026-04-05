陝西與溫州之旅 探索祖國歷史文化與現代發展丨牆角寒梅

本校全方位學習周圓滿結束，筆者在此分享兩個具意義的境外活動——「陝西古都歷史及現代文明考察團」與「溫州市教育、科技及歷史文化考察之旅」。

第四天，參觀秦始皇兵馬俑博物館，觀察兵馬俑神態與編制，了解秦朝一統天下的歷史背景及現代考古發掘與文物保育的專業工作。（新華社圖片）

中五級的「陝西古都歷史及現代文明考察團」，第一天，同學登上西安古城牆，飽覽景色，感受歷史的氛圍；第二天，參觀陝西歷史博物館，探討西安作為13個朝代都城的歷史故事，下午參觀西北工業大學，了解中國的航天科技發展；第三天，師生到訪西安大學附屬中學，互相交流、切磋學問；第四天，參觀秦始皇兵馬俑博物館，觀察兵馬俑神態與編制，了解秦朝一統天下的歷史背景及現代考古發掘與文物保育的專業工作。

隨後前往華清宮，同學在盛唐宮苑實景中投入學習，體會唐代政治、文化與生活面貌。晚上，師生觀賞大型實景舞台劇《長恨歌》，通過李隆基與楊玉環的愛情故事，加深對唐代歷史與文化情感的理解。這趟行程既能讓同學了解古代與現代的變遷，也看見文化的傳承和科技的進步。

中四級「溫州市教育、科技及歷史文化考察之旅」，第一天，師生到訪永昌古堡，在梧田老街散步，感受甌越水鄉的日常與風情；第二天，參觀朱自清故居與南戲博物館，探索文人雅士之足跡、欣賞曲藝，下午參觀溫州肯恩大學，了解國際化大學之教育環境；第三天，到訪姊妹學校溫州翔宇中學，兩地師生展開「雙城記．青春行」文化互動，就溫州歷史、非遺文化、方言，以至香港流行文化及粵曲等議題熱烈交流，分享兩地生活點滴。這趟行程結合自然風光與歷史文化，讓同學在山水與古蹟中培養情操，體會文化傳承，並和姊妹學校的學生建立友誼。

每年全方位學習周的境外考察團行程豐富，讓學生走出課室、走出香港，實踐可持續發展目標，親身認識國家的歷史文化與現代發展，感謝老師用心籌備和帶領活動，以「臨在」的精神與學生一同探索祖國之魅力。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為〈探索陝西與溫州祖國研學之旅〉。

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