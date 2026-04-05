陳卓禧 - 服務大局 香港高校更創輝煌之途｜卓言絮語

《「十五五」規劃綱要》首次設立「港澳專章」，明確指出港澳需要「更好融入和服務國家發展大局」，賦予了香港「十個中心、兩個樞紐和一個生態圈」的角色和任務。「十五五」時期的香港，從被動融入國家規劃，升級為實現強國建設與民族復興偉業的重要功能節點，要發揮好「一國兩制」下不可替代的特色與優勢。

主動對接國家規劃

《「十五五」規劃綱要》首次設立「港澳專章」，明確指出港澳需要「更好融入和服務國家發展大局」，賦予了香港「十個中心、兩個樞紐和一個生態圈」的角色和任務。（資料圖片）

全國政協主席王滬寧在閉幕會上，要求大家「找準服從服務於『十五五』發展大局的切入點、結合點和着力點」。香港如何承接及用好這些角色？特首提出了「主動對接國家規劃」，正全力領導特區政府全速編製首份專屬香港的五年規劃。

「十五五」規劃綱要的底層邏輯，是以人為核心、以高質量發展為主線、以國家戰略需求為導向，通過「人力資本—產業升級—創新驅動—安全發展」的閉環，實現經濟社會可持續發展。可以預見，內地高校在國家戰略的推動下，加上人才資源、市場規模和舉國體制的優勢，「十五五」時期必定有突破性提升和超越式發展，一批國際頂級的成果和院校將噴發式出現。

相對於內地同儕，香港高校的優勢就在於「背靠祖國、聯通世界」；要鞏固國際競爭優勢，香港高校可以做好內地與國際在科技和人才上的「超級聯繫人」和「超級增值人」，成為各類精英人才的聚集點，資金、數據和物資等創新要素的融合點，以及規則、制度和標準的制訂和銜接點；發揮好橋樑作用之餘，更可以結合國內外成果進行攻關和突破，使自己站在巨人之巔。

要做到這樣，前提是香港高校的規劃與國家戰略及規劃對接和深度融合，從「教育自身邏輯」轉向「國家及香港發展邏輯」，考慮國家和香港需要、產業需要和安全需要，而教育從「適配發展」轉向「引領與支撐高質量發展」，構建學術與技能雙輪驅動、貫通協同的現代化人才培育體系。

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文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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