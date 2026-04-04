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親子育兒｜陪孩子走過青春期的3個方法｜家長教室

知識轉移
更新時間：19:01 2026-04-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-04 HKT

當孩子踏入青春期，許多父母都有類似的感受：「以前會同我傾偈，而家成日關門上網」、「同朋友講得多，與我講得少」。親子之間，好像突然多了一道看不見的牆。其實，這不一定代表關係變差，而是孩子在嘗試成為一個「獨立的人」。在這個階段，親職教育的焦點不再只是「管得好不好」，而是「父母如何在放手與守護之間取得平衡，既尊重孩子的成長需要，又維持穩定而有界線的關係」。

尊重彼此關係

當一家人可以保持互相尊重和聆聽、開放對話，關係自然會慢慢拉近。（示意圖）
當一家人可以保持互相尊重和聆聽、開放對話，關係自然會慢慢拉近。（示意圖）

理解行為背後的需要：青春期的孩子情緒波動大，反應激烈。若只看見表面行為，很容易把一切理解成「不孝順」、「不尊重」。其實，頂嘴、少講心事、愛關房門，有時是在說「我想自己決定多一點」、「我不想再被當作小朋友」，當家長理解孩子背後的需要，而不是批評、說教，孩子的防衛自然會慢慢放低。

用聆聽代替審問：很多青少年說最怕回到家就被連環審問：「今日有冇交功課？幾時考試？溫咗書未？」久而久之，他們學會用沉默來保護自己。不妨嘗試提問時，由問表現和結果轉為了解感受和過程，例如「返學辛苦嗎？最近與同學相處成點？」將冗長的說教轉為先聆聽和簡單回應。當孩子感受到家長願意聆聽，並且分享不會換來批評和說教，自然願意把房門打開一點。

關注自己的情緒：當發生衝突時，父母自己的情緒管理也是關鍵的一項。當情緒上升時，不妨試試給自己一個「暫停鍵」，先深呼吸，或者離開現場一會，讓自己冷靜，再回來談。父母之間的溝通模式，例如如何在衝突中保持尊重、事後願意修補關係，亦對孩子和家庭的關係影響深遠。

當一家人可以保持互相尊重和聆聽、開放對話，關係自然會慢慢拉近。那扇關上的門，未必是拒絕，而是對舊有溝通模式的反抗。只要家長願意多一點聆聽、少一點責備，用關係，而不止是說教，孩子終會願意慢慢打開關上的那扇門。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：Laura 

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為Laura姑娘。

本文原題為〈用關係留住孩子〉。

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