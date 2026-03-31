接受失敗教育 打破完美迷思 伴子女同行丨直資育材

在孩子成長的路上，眼底下總能瞥見憂心忡忡的家長。今天孩子置身於物質豐裕的「Z世代」，看似無憂無慮，心靈卻充斥焦慮不安，常常感到無助與迷茫。父母對孩子的寵愛、無微不至的照顧，或多或少讓高敏感的一代變得脆弱，難以招架瞬息萬變的時代步伐。在平衡緊握與放手之時，不少父母無疑面對着巨大的考驗。

肯定爸爸角色

我們希望肯定「爸爸」在教養子女上的角色，強調「爸爸、媽媽」兩者的身份同等重要。（示意圖）

為能與家長並肩同行，我們特地聯同「失敗學院」舉辦「超能爸爸．神奇媽媽音樂會」，為家長呈獻一場「失敗教育」，冀望藉此攜手打破追求完美的迷思。家長沉浸於悠揚輕快的樂韻中，感受歌詞裏的溫度與意義，通過體驗活動，回想自己昔日懵懂莽撞的青葱歲月，席間或見爸爸若有所思，或見媽媽眼泛淚光，場面讓人動容。可以肯定的是，音樂會成功帶出了正面而確切的訊息——「失敗」原是成長的「最佳朋友」。

在音樂會分享環節中，嘉賓全職爸爸Kenneth道出一個常被忽略的事實：父母並非完美，孩子亦然。與其要求子女十全十美、事事成功，不如好好培養他們承受挫折、承認錯誤的能力。只有家庭能給予孩子面對失敗的底氣，子女便能懷着勇氣面對挫折和挑戰，跑得更遠、飛得更高。

與此同時，我們亦希望肯定「爸爸」在教養子女上的角色，強調「爸爸、媽媽」兩者的身份同等重要。音樂會合辦機構之一「好爸爸中心」總幹事溫南聲，於音樂會尾聲時語重心長地鼓勵各位父母，特別勉勵「爸爸」，一起做3件事：接納子女的不完美、分享自己的軟弱、陪伴和交託。

《聖經》金句︰「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」挫折並非洪水猛獸，而是讓孩子經歷恩典的契機。會後一位家長說：「音樂會讓我明白在關注子女學業的成績以外，更應多關注如何陪伴、好好的跟他們相處。」誠然這確是一個最溫柔而鏗鏘悅耳的溫馨提示。

各位親愛的爸爸媽媽們，為子女培育正向人生觀、建立良好的品格，絕非朝夕之事。在未來的日子裏，讓我們放下患得患失的重擔，以基督的愛灌溉、循循善誘。深信只要我們抱持成長學習的心態與孩子並肩同行，定能享受這段寶貴的育兒旅程。

文：陳惠華

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為。

本文標題為〈擁抱不完美，伴子女同行〉。

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