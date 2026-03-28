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陳卓禧 - 借問運程何處求？｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：18:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-28 HKT

最近兩個星期，《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要》成為了熱門話題。去年儘管面對各種複雜困難的環境，我國國內生產總值（GDP）增長達到5%的預期目標，總量突破140萬億元人民幣，全年出口總額同比增長6.1%，今年首兩個月出口增長更達22%的驚人數字。

推動高質量發展

以集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機械人等六大支柱的新興產業的產值，將在5年內增加4萬億以上，比2025年的6萬億增加7成。（新華社）
以集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機械人等六大支柱的新興產業的產值，將在5年內增加4萬億以上，比2025年的6萬億增加7成。（新華社）

細看之下，出現這個幅度的增長，在於經濟發展「向新向優」、「換賽道競跑」。雖然一般人看到房地產市道低迷、國內消費意欲不高等現象，但實際上，高技術及裝備製造業、晶片業等增長達一成，工業機械人增長更近3成，高技術產業增長成為推動中國經濟高質量發展的核心引擎，對GDP增長貢獻達2.6%，超過整體增長的一半。

「十五五」時期「推動高質量發展」仍然是首重的戰略任務，涵蓋先進製造業、高科技、數字經濟、綠色生態等。以集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機械人等六大支柱的新興產業的產值，將在5年內增加4萬億以上，比2025年的6萬億增加7成。而量子科技、生物製造、綠色氫能和核聚變能、具身智能、6G電訊、腦機接口等六大未來產業，再加上以人工智能推動的傳統產業升級，未來5年的市場規模會增加10萬億元以上。

六大新興產業、六大未來產業，再加上人工智能賦能傳統產業，這新增的4萬億產值和10萬億的市場規模，有網民就教人如何在「十五五」期間「避險與尋寶」，按此圖譜進行求學、擇業與資產及投資配置；為家長計算小學6年、中學6年、大學4年，不同年齡的孩子如何配對國家發展規劃。

也有人就未來5年中學、大學和職教的變化，為有6至18歲孩子的家庭提供錦囊，建議家長更早觀察孩子是偏研究型、應用型，還是實踐型；少用大學/職教做簡單優劣判斷，多看孩子的學習方式、動手能力和職業興趣，及早研究討論將來的學科和路徑。這真可謂「借問運程何處求，高人直指『十五五』」了！

電郵：[email protected]

文：陳卓禧 

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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