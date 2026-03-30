梁志芬 - 一件丟失的作品丨視藝師語

優秀的美術作品，不但得到老師和同學們的讚美，在恰當時機更被挑選參加比賽和展覽。但就是這樣，老師把學生的作品丟失了。 當年發現後，已多次向主辦機構查問，可惜始終沒有結果，最終只好無奈接受。同學似乎也已接受，但這卻是我教學生涯中一直未能忘記的事。

無法釋懷的畫作

完成這一課基本功，將有助同學們在造型結構、大小比例和透視學的認識。（示意圖）

那幅作品其實是一幅以跑馬地的馬場景觀為主題的寫生練習，為中四級美術選修生首次的基本功練習。學校面對馬場，近看有一大片草地，後面是一排又一排的觀眾看台座位，再往後看是一群住宅樓房，遠處更可眺望中環商廈。在這寬闊優美的景致下，同學們先用鉛筆勾勒線描初稿，隨後運用針筆描繪建築物的細節。必須細心觀察，精準地突出具地標性的大廈特色。

整個作品完成需時，因此除了在課堂上，同學們都盡力在小息、午膳期間及放學後來寫生，希望早日完成作品。完成這一課基本功，將有助同學們在造型結構、大小比例和透視學的認識。今天看，這課題已屬上世紀的「古法美術教學」。

在最近一次的65周年校慶晚宴上，舊生群集，細說當年。一位曾修讀視藝科的舊生說，最難忘就是這一課，亦從手機上展示了這一幅練習，在作品背面還有我的評核，寫有「80分」，再加上「Excellent」。我已忘記那位作品被遺失的同學名字，但當大家談起她，我內心仍是戚戚然。

深信能完成這一幅練習的同學，一定很珍惜這一幅作品。丟失了就如失去珍寶，這一幅被丟失的作品永存在大家記憶中，盼同學也能釋懷。與其說希望同學釋懷，其實也是我想原諒自己。

執教以來，最不忍心把優秀的學生習作丟棄。一年又一年，在美術室狹小的空間已堆積好幾屆同學的作品，畢業後再難聯絡他們。間中偶遇他們談及何時回校取回作品，他們反而說：「老師，還是放在你處較安全，回到家也會被媽媽棄掉，任你處理吧！」我無言了！

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文：梁志芬

作者為香港美術教育協會前會長及現任增補委員、資深視覺藝術科科主任。

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