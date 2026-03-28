李建文 - 大灣區教育卓越獎｜牆角寒梅

本月12日，GBA School Awards（大灣區教育卓越獎）頒獎典禮於香港舉行，來自世界各地的教育工作者、學校領導和業界專家共襄盛舉，見證教育界的耀眼時刻。

推動教育創變

本月12日，GBA School Awards（大灣區教育卓越獎）頒獎典禮於香港舉行。（圖片來源：大灣區教育卓越獎官網）

主辦方21st Century Learning（21CL）Hong Kong，為本地致力推動教育創新、科技整合與未來技能發展的教育機構，通過會議與活動實踐「建構學習者社群」的使命，旗下計劃包括21世紀學習香港年會、大灣區教育卓越獎、人工智能與教育未來高峰會（AIFE）等，亦有為學校提供諮詢與專業培訓服務。

本年度大灣區教育卓越獎競爭激烈，共有來自60多間學校和教育機構參選，當中伍少梅中學脫穎而出，榮獲Innovative Teaching & Learning Award（創新教育獎）和School Wellness Award（健康校園獎）。

伍少梅中學積極推動教育創變，近年引入英國的Skills Builder，通過這項全球領先的核心技能量測與培育工具，提供結構化的框架及資源，幫助學生發展核心技能。以未來教育為基礎，成立「未來人才學院」，與外間機構合作，引入多元化的創新課程，培養學生掌握未來技能，又安排學生參與國際性會議，與世界接軌。另外，學校的幸福校園政策，以提升學生的幸福感和歸屬感為宗旨，有系統、有框架地推行，實踐於教學與校園生活，讓學校如「家」般溫暖，成效顯著。

為配合創新教育的發展和幸福校園政策，學校推出「未來素質報告」，展示學生學業成績以外的表現，如共通能力、價值觀及態度，讓學習成果更立體。老師根據對學生的日常觀察撰寫深入評語，發掘學生潛能，讓他們知道自己是獨特且充滿可塑性的。未來素質報告將代替傳統成績表，成為學生成長路上的真實寫照與發展藍圖。

伍少梅中學連續兩年於大灣區教育卓越獎得獎，非常榮幸再次得到大會及評審的認可和肯定。在此感謝本校教師團隊的努力，致力推動教育創新與變革，並為學生打造幸福又健康的校園，希望學校發展蒸蒸日上。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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