林溢欣 - 滿足與狼狽（上）｜中新學林

又到了最後，這滿足而又狼狽的學年終於悄然地趕上了終結這亙古的命題。

回憶滿滿的課堂

你們最痛苦煎熬的高中3年，我也一直努力地成長，偶爾希望為你們帶來一些動力、一些知識，還有一些做人的應有態度。（資料圖片）

於是，完結這生硬而又死板的字詞又要出現在筆記之中。那日我忽爾想起，教育這工作就是看着你們一個個青春稚氣的進來課室，然後轉眼畢業各有方向，新一代人又進來了，一樣的是學生的年紀，不同的只是我在歲月中已經消磨了很多。可能老了，可能追不上你們的步伐了。

太多的滿足而又太多的狼狽。見證過很多同學的進步和感謝，卻又在這瘋狂不堪的社會中，歷經了太多的驚濤駭浪。有些話，本來應該留待自己消化，只是我喜歡乾脆俐落，不吐不快。

說起滿足，補習老師的工作，應該是注定擁有很多滿足的。家長、同學的肯定、支持，還有學生人數的上升，都在我疲於奔命之際，腦海不斷浮現為甚麼我要做下去時的最好解答。只是我們的苦，外人明白的僅是片面。

說回滿足吧，這一學年從去年9月開始，掌聲得到了很多，禮物和感謝卡如雪花般紛至。有些片段，我也牢牢謹記，我想它們將來會佔據我腦海不大不小的角落。

我深深相信，有些轉變即使不顯著，但撒下的種子，或多或少地影響了，甚至改變了你們的將來。教學是我的責任，除了派發的配套，我還為這年構想的新的教學和技巧而感到滿足。

關於這種高壓式不斷催逼自己的生活形式，我是有點厭倦，但我同時有着更大的滿足。你們的欣賞、感謝、鼓勵，比一切都令人更有動力。

其他的片段還有很多很多。不同學校的講座、活動，還有不同課堂的共同回憶，有些事情不必記得起每個細節，記得起哪些人和你同步走過就好。

你們最痛苦煎熬的高中3年，我也一直努力地成長，偶爾希望為你們帶來一些動力、一些知識，還有一些做人的應有態度。

我沒有想像中的偉大。我也平凡不過。只是，我理所當然地就以上這些視為「責任」。

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文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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