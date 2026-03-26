何漢權 - 優化高中兩史科課程框架｜教育現場

上周六，獲邀出席「屯元天小學國學常識問答比賽」決賽，當主禮及頒獎嘉賓並致辭，典禮開始之前，來自各校的師生齊唱國歌，在無法預先排練的情況下，現場所見所聽，彼此是精神煥發，齊聲高唱，愛國之聲，音節鏗鏘，讓人振奮。筆者認為，這是學校平日的教導，社會氛圍感染，民間教育團體積極舉辦國史、國學、國情乃至國安的一體多元教育活動，集體成果的縮影。

增多項選擇題

必須承認，AI當道，考生的紙筆書寫能力會越弱，然而，基礎的歷史縱橫知識並不弱，2027/28年度起實施的中西兩史課程框架，對考生而言，預期是可以達到「擴容」與「提質」的目標。（資料圖片）

事實上，「一國兩制」下的香港，一國在前，兩制融和，推行國民愛國教育是具廣泛意義，教育持份者都要擔起的責任。筆者始終認為國民教育的根本，實源於國史教育，惟知國史之演變，方知春秋戰國百家已爭鳴，方知漢賦、唐詩、宋詞、元曲、清章回之奧妙所在，而國情、國安之大課題，亦要放在國史演變的過程下，才能明其本末、知其就裏。

對學校教育而言，由蒙童至大學生，都要按級逐層接觸本國歷史與文化，這是根本、是身份，價值認同之要門。近年來，教育局對影響身份與價值認同最關鍵的中史及西史科，用心用力用時間，數度對課程及考評作出變革，最近就公布「優化高中中國歷史科及歷史科課程框架」，就內容而言，筆者認同是「引入更多元和客觀的題型，並致力平衡試卷的廣度與深度」。

當中，增設多項選擇題的考卷，以及中史科設定「結構題」（即短答題），都能切合不同考生的能力，大大減低過往完全側重長題目的測試，以至使考生走入一題定生死的險境。必須承認，AI當道，考生的紙筆書寫能力會越弱，然而，基礎的歷史縱橫知識並不弱，2027/28年度起實施的中西兩史課程框架，對考生而言，預期是可以達到「擴容」與「提質」的目標。

筆者出任歷史問答比賽評審或主禮的場次不少，比賽的方法，大多以選擇題形式設問，台上台下都顯得積極投入，明天兩史科的選擇乃至簡答題是受考生的歡迎，但不要小覷MC題，是可定成績優劣，見到史識、史論、史學高下的。今天，不少在職又稱職、學養深厚的中西史科老師，都是從MC考核走過來的。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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