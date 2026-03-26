學校善用AI聊書 打破閱讀孤獨感 守護實體書的溫度︱津中樂道

在人工智能（AI）年代，教育界常有一種焦慮：AI會否取代人的思考？學生會否越來越依賴科技，不再閱讀與深思？與其憂慮，不如回到教育最根本的工作——推動閱讀，培養學生的閱讀力、思考力與人文素養。

當實體書的溫度、作家分享的感動、社區共讀的氛圍，結合AI聊書的陪伴，我們更能幫助學生建立持久的閱讀習慣，守住思考的深度。（作者提供）

屯門天主教中學自創校以來，除了疫情期間，書展從未間斷，是區內推動閱讀的盛事。

這份堅持，有賴本校榮休副校長鮑國鴻老師及范建梅老師奠下穩固的基礎，讓書展陪伴一代代「屯天人」成長，孕育出深厚的閱讀傳統。愛書、惜書、藏書，不止是口號，更是一種閱讀品味與校園文化。

今天推動閱讀，既要與時並進，也要守住核心。電子書閱讀固然有其優勢，但實體書所承載的文化質感與沉澱心靈的閱讀經驗，仍然不可替代。那種安靜專注與文字相遇的過程，正是人文精神的重要底蘊，而學校正是培育這份底蘊的土壤。

今年書展，再次凝聚校園與社區。開幕當天，10多位小學校長親臨支持；在4天的展期內，屯門區中小學學生、家長、長者，紛紛組團參觀，共建書香校園。

3場作家講座同樣座無虛席，作家麥樹堅、永若晴、Ritu Hemnani親臨分享，與學生和家長互動，暢談寫作心得，讓閱讀延伸開去。

我曾到不同城市考察學校推動閱讀的現況，發現「聊書」是深化思考的重要一環。閱讀本是孤獨的歷程，學生讀後有所觸動，卻未必能找到讀同一本書的朋友。

因此，我們特別為推薦書設計專屬的「AI聊書智能體」，作為學生的閱讀夥伴。它不是代替閱讀，而是陪伴閱讀；不是提供現成答案，而是通過提問引導思考，鼓勵學生表達感受、整理觀點，並以自然語音交流，在書展中營造人書交流的真實感。

在AI年代，我們不是在科技與閱讀之間二選一，而是善用科技深化閱讀。當實體書的溫度、作家分享的感動、社區共讀的氛圍，結合AI聊書的陪伴，我們更能幫助學生建立持久的閱讀習慣，守住思考的深度。

文：鄭淑華

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為屯門天主教中學校長。

原文標題為〈在AI年代守護閱讀的溫度〉。

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