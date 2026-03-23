廖苑婷 - 行走的中史課︱學生投稿

作為修讀中史的中學生，王朝的興衰更迭、帝王的功過是非，不過是文憑試答題紙上的「原因分析」與「史實評價」，冷冰冰地定格在考卷之上。直到這次參加教育局舉辦的敦煌丶西安歷史文化及藝術探索之旅，我才真正走出課堂，站在了歷史的餘溫裡，親身觸摸那些被歲月鐫刻的痕跡。

與好友相伴沙漠，克服內心恐懼，定格歡快飛躍時刻。（作者提供）

親身感受陽關大漠，蒼涼雄渾的邊塞氣韻。（作者提供）

抵達陽關那日，氣溫驟降至攝氏零度，刺骨的寒風挾著沙粒掠過荒原，令在南方長大的我與同行同學們無不瑟瑟發抖。在那片一望無際的荒漠上，黃沙漫捲如濤，枯草斜伏，我們頂著風沙緩步前行，卻在窺見那座傳說中邊塞重鎮的廬山真面目時寒意漸消。那一刻，課本中「金戈鐵馬、氣吞萬裡如虎」的邊塞場景，不再是乏味的文字記憶，而是在漫天塵煙中變得清晰可觸，古人戍邊的堅守與豪情，也在寒風中悄然湧上心頭。

原以為陽關的雄渾蒼涼已是此行的極致，豈料翌日清晨，莫高窟的大門緩緩開啟，讓我仍不由自主地屏住了呼吸。仰首凝望窟頂，數不清的佛像排列整齊、莊嚴肅穆，很難想像，在沒有現代科技輔助的古時，匠人是如何憑著一雙雙巧手與一份份赤誠，一錘一鑿地刻畫出這千尊佛像的栩栩如生。沿途漫步欣賞，同學們的讚嘆聲此起彼伏，我們在這座跨越千年的藝術殿堂裡，真切感受到了中華文化的博大精深，也讀懂了古人對信仰的執著與堅守。

這趟「行走的中史課」，不僅讓我走進了「大漠孤煙直」的詩意與蒼涼，更讓我對中華歷史與文化有了全新的認識。看著敦煌風沙中屹立千年的石窟、陽關遺址上殘存的痕跡，我心中守護文化遺產的念頭愈發強烈。作為一名中學生，我雖能力有限，卻可以深耕課本、博覽史書，銘記這些文化遺產背後的故事，更能以自身之行傳播中華文明的魅力。這不僅是一次簡單的旅行，更是一場深刻的國民教育，讓我在腳步與感悟中，強化了民族認同與文化自信。感恩這次寶貴的體驗，願這份歷史的餘溫，不僅留在荒漠的陽關與莫高窟，也能一筆一劃地刻在每一個中華兒女的心上，讓中華文明的薪火代代相傳。

文：中華基督教會銘基書院學生 廖苑婷

圖：作者提供

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