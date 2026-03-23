楊佩珊 - 孩子們共同建設的舞台｜教評心思

校園的一角，最近來了一位新成員，它是一部二手鋼琴。它靜靜地坐落在校園的一角，但卻不經意地被一個同學發現，讓它在校園發光。

鋼琴不是甚麼頂級品牌，但它被發現成為眾人的寵兒。（作者提供）

起初，只是偶爾路過的同學試探性地按下幾個琴鍵。漸漸地，敢於「獻醜」的人多了起來。下課鈴聲響起，總有三五成群的身影圍聚過來，爭相與這位沉默的「新成員」切磋技藝。一時間，校園的空氣裏充斥着各種風格的鋼琴聲，這些琴聲，也成了校園最獨特的背景音樂。

某天下午，我坐在校長室處理文件，窗外隱約傳來的琴聲，讓我停下了手中的工作。我閉上眼睛仔細聆聽，那旋律時而輕快、時而抒情，技巧雖然稱不上登峰造極，卻有一種動人的真誠。為我平日枯燥的行政工作注入了活力，連翻閱文件的動作都輕快起來。我忍不住起身，走出校長室。眼前是一位初中女生正專注地彈奏着，而她的周圍，早已圍了一圈同學。有人跟着節奏輕輕晃動身體，有人在她彈完後逼不及待地上前交流指法，更多人則是帶着欣賞與好奇的目光，靜靜聆聽。

不知不覺間，這小小的角落已成為校園裏獨特的風景。鋼琴不再是一件擺設，而成了連接彼此的橋樑。會彈琴的同學在這裏找到了知音，初學者有了觀摩的機會，即使從未習琴的孩子，也願意停下腳步，感受音樂的美好。這是孩子們共同建設的交流平台，沒有老師組織，沒有強制參與，一切自然而然，卻比任何精心設計的活動都更有生命力。校園的這一個角落，已然成為最美的課堂。

誰都可以發光，只要找對地方。鋼琴不是甚麼頂級品牌，但它被發現成為眾人的寵兒。而那位初中女生或許不是全校彈得最好的，但在那一刻，在屬於她的琴鍵上，她無疑是最耀眼的明星。教育不正是如此嗎？我們不必把所有孩子都塑造成同一種模樣，而是該為他們創造更多可能的舞台，讓他們在適合自己的角落裏，綻放獨特的光芒。

文：楊佩珊

作者為仁濟醫院羅陳楚思中學校長、教育評議會執委。

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