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IBPYP適合誰？狀元分析課程特點 有一類孩子讀IB發揮得更好！｜媽媽學神

知識轉移
更新時間：18:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-22 HKT

在上期專欄中，我分享了這幾年陪伴孩子讀IBPYP的一些觀察與體會。我特別欣賞課程能鼓勵孩子主動探索、培養自我學習能力，讓孩子在過程中學會承擔風險與反思。那種不但追求分數，而是着重培養溝通、思維與自我管理能力的取向，確實讓我看到孩子不同層面的成長。

有人希望孩子早早打好應試基礎，也有人希望他們在低壓環境中慢慢成長。（示意圖）
有人希望孩子早早打好應試基礎，也有人希望他們在低壓環境中慢慢成長。（示意圖）

IBPYP固然有它值得肯定的地方，但在實際操作、學術深度及是否適合每一個孩子，同樣值得思考。

IBPYP的學習成效其實非常依賴老師如何落實教學。探究式學習並不是「放手讓孩子自己做」那麼簡單。活動之後的debriefing尤其關鍵——老師是否能帶領學生回顧過程、整理思路、讓孩子思考如何可以更進一步，往往決定孩子學到的是一堆零散經驗，還是真正可內化的能力。因此，師資質素與教學文化，是家長需要認真了解的一環。

與傳統課程相比，絕大部分IBPYP學校普遍較少操練與考試，課堂時間更多用於做專題研究與討論。這個模式讓孩子在較低學術壓力的環境下成長，但也意味着學科學術基礎未必如傳統課程般打得扎實。如果家長希望孩子在數學運算或語文寫作方面更穩固，有時確實需要在校外補充。這並非課程的對錯，而是取向不同——IBPYP把重心放在能力與素質培養，而非以學術成績為核心。

那麼IBPYP是否適合所有孩子？我覺得沒有標準答案。在孩子學習需要的層面來看，有些孩子在結構清晰、目標明確的環境中學習得更好；若缺乏具體框架，反而容易感到迷失。也有孩子在較彈性、較少學術壓力的氛圍中更能發揮。在家長的層面來看，有人重視學術成績，有人看重能力培養；有人希望孩子早早打好應試基礎，也有人希望他們在低壓環境中慢慢成長。IBPYP是否合適，終究取決於孩子的學習風格、老師的質素與教學文化，以及家庭對教育的期望。

或許比起追問哪種課程最好，我們更要思考如何在變化萬千的大環境中，能讓孩子在保持好奇心的同時，也能建立能力、自信和正向思維。對我而言，這才是最重要的衡量標準。

文：胡嘉瑩 

作者為IB狀元，畢業於劍橋大學經濟系，Cana Academy Limited創辦人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

延伸閱讀：

胡嘉瑩 - IBPYP的可愛之處｜媽媽學神

胡嘉瑩 - 跟孩子在學業上的拉扯｜媽媽學神

 

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