陳卓禧 - 內地孩子眼中的「十五五」｜卓言絮語

在北京，我經歷了白雪滿地與蔚藍晴空的不同天氣。一場與內地青少年的連線交流，讓我特別感到春天的暖意。那天，通過螢幕，我見到了來自北京的小記者李雨桐，她代表全國各地的孩子向我提問，而我感受到的，是祖國新一代的脈搏。

通過螢幕，作者見到了來自北京的小記者李雨桐，她代表全國各地的孩子提出發問。（作者提供）

國家大力提倡職業教育，孩子們首先想到的是如何做職業規劃。一位天津同學問：學校是否可以在初中階段增加介紹職業的課程和活動，讓他們盡早認識不同的職業，找到自己喜歡的方向，為實現自己的夢想而提前努力？

我給他們分享了香港中學的生涯規劃活動，還鼓勵他們思考10年後、20年後的世界。我說，去年與今年的春晚上，機械人的表演動作顯示了科技迭代速度驚人，待他們步入社會時，許多行業形態、崗位需求已發生很大變化。因此，我建議他們立足現在，準備未來，留意身邊各行業的工作及變化，張開眼睛，打開腦袋，擅於發現和學習，勇於探索和改變。

人工智能（AI）是國家規劃的重點，孩子們對網絡生態有所反思。來自江蘇的同學感到算法把他們推送到不同的「信息繭房」，在聊起社會熱點時，他們就像在平行時空對話，希望能提升自己的網絡素養；來自山東的同學不想被搞笑誇張的短視頻吸引注意力，浪費時間於不停刷手機上，對網絡上把複雜道理簡單化、粗暴化，以及以「躺平」、「擺爛」等方法來緩解學習壓力而感到不安。

我建議他們有志氣和AI「鬥智鬥勇」，不做算法奴隸，要成為它的主人。培養自身真正的興趣，反過來給網絡設定方向，讓它提供你需要的內容，以及好好控制自己。

雨桐最後問：「我們能為國家的『十五五』規劃做些甚麼？」這份赤誠之心，令人感動。孩子們是祖國的明天，希望兩地孩子能手拉手、心連心，一起加油，一起成長。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

延伸閱讀：

陳卓禧 - 和平與安全的希望之光｜卓言絮語

陳卓禧 - 行動的人工智能｜卓言絮語