黎洛琪、董志豪 - 萬里同行 家國情深 —— 師生共築愛國心｜來論

學校是青少年成長的搖籃，教師則是點亮學生心靈的明燈。教師的國民素養與愛國情懷至為關鍵。唯有教師對國家有深刻的認識與由衷的認同，方能以生命影響生命，在日常教學中自然融入愛國主義元素，引領學生正確認識祖國，從而內化為對國家的歸屬感與自豪感。這正是「共築愛國心」的深層意義，亦與我校其中一個核心價值 「承擔及責任感」緊密相扣。學生在培養家國情懷的同時，亦學會勇於承擔，不僅對個人學業盡責，更能肩負社會與國家未來的使命，展現青年應有的責任與擔當。

在中國共產黨第二十次全國代表大會上，習近平總書記提出「青年強，則國家強」，強調青少年是國家中流砥柱。香港近年積極推展愛國主義教育，透過「知、情、意、行」的全面培育，使學生對祖國有準確認識，並厚植家國情懷。其中，內地交流考察成為重要契機，學生藉親身體驗加深對國家歷史文化、科技創新及社會發展的理解，培養民族自豪感與國家歸屬感。

教育局提供多元交流計劃，學校可因應校情選擇，以鞏固課堂學習。2024 年 7 月，我校全體中三學生參與「同行萬里──中學生內地交流計劃：湖北省武漢、宜昌文化與三峽水利建設之旅」。學生參觀三峽大壩、截流紀念園及武漢高鐵職業技能訓練段，不僅深化地理與科學知識，更體會國家在基建與科技上的遠見與努力，感受到人民智慧與團隊精神。

《行政長官 2024 年施政報告》提出由 2024/25 學年起，在交流活動中提供不少於 30 個「紅色資源」行程，讓學生參訪革命遺址及紀念館，培養民族精神。我校參與「同根同心」計劃，舉辦「廣州孫中山事蹟及辛亥革命歷程探索之旅」。學生探訪孫中山紀念館、黃埔軍校舊址及辛亥革命遺址，緬懷先輩奮鬥精神，體會「不怕犧牲、敢為人先」的大無畏精神，進一步強化保家衛國的信念。

特區政府亦透過多項資助計劃支持交流，包括「赤子情 中國心」、「高中學生交流活動資助計劃」及「青年內地交流資助計劃」。我校獲資助舉辦「新疆地理考察團」，高中學生參訪石河子大學、八一鋼鐵公司、乳牛場、葡萄園及沙漠植物園，深化地理學科理解，拓闊國際視野，認識新疆經濟社會的進步，並對其文化與環境特色產生共鳴。

教師亦從交流中獲益。在「姊妹學校計劃」支持下，我校與廣州、南通及杭州等地學校建立長期合作關係。透過互訪與觀課，教師了解內地教育實踐，啟發新的教學思維，嘗試融入探究式、合作式及跨學科元素，使課堂更具互動性。跨地區專業對話提升教師專業視野，促進持續成長與教育合作。校園文化亦因姊妹學校合作注入新動力，兩地師生共同舉辦體育、藝術、音樂等活動，深化互信與連繫。

內地交流考察不僅令學生獲益良多，對教師而言，更是教師專業成長與教育使命深化的重要一環。教師親身踏足祖國大地，實地考察國家發展現況與歷史底蘊，不僅加深了對國情的理解，更強化了作為國民教育推動者的使命感。這種「知行合一」的體驗，使教師能以更真摯、更具感染力的方式，將愛國情懷融入日常教學之中。

總括而言，內地交流考察為愛國主義教育注入活力，讓學生循序漸進地實現「知」之奠基、「情」之共鳴、「意」之堅信、「行」之踐履，更為教師的專業成長與教育使命提供了深厚滋養。這些真實體驗不僅深化對國家的理解，更激發家國情懷，促使學生將理想融入民族復興偉業，成為具全球視野與家國擔當的新一代領袖。這份承擔與責任感，既是本校核心價值的具體展現，亦與校訓「普濟勸善」的精神相連。愛國不只是情感上的認同，更是行動上的承擔；善念不僅是待人以誠，更是對國家、對社會未來的責任。



文：嗇色園主辦可立中學校長黎洛琪及德育、公民及國民教育總負責老師董志豪

圖片來源：新華社

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