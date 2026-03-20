SEN｜機構支援讀寫障礙學童 特設課程跨越學距｜牆角寒梅

「讀寫障礙」是一種特殊的學習障礙，患者在讀字、書寫、拼音及理解文字方面表現困難，與腦部結構及其功能異常有關。據統計，每10個人當中就有一人面對不同程度的讀寫障礙問題。

博思會的「校本支援計劃」亦為中小學及幼稚園提供服務，為讀寫障礙學生提供專業評估及介入支援，又為在校老師提供培訓工作坊及家長教育工作坊，幫助老師和家長適切地培育讀寫障礙學生。（示意圖）

20多年前，大家對讀寫障礙這個名稱很陌生，患有讀寫障礙的孩子不容易被察覺，常被誤以為學習不用功或智力低下，支援他們的資源有限且缺乏針對性。因此，有一群人組織起來，包括教授、校長、醫生等專業人士聯同家長，成立博思會。

博思會為本地註冊慈善機構，於2001年成立，致力以實證為本的教學方式，幫助讀寫障礙的孩子提升中、英文閱讀能力，重拾學習的興趣與自信。其「課餘支援計劃」以小組或個別模式，為讀寫障礙學生在課餘提供定時而持續的學科支援服務。導師以系統化、明確及多感官的教學方法，輔助學生掌握文字與數字符號系統的特點。

除了課餘支援外，博思會的「早期讀寫支援計劃」，為已識別為有讀寫障礙傾向的學前兒童提供協助，幫助幼兒建立文字的基礎及興趣，為此，博思會設計了一套名為「繪本童思」的學前語文課程，循序漸進地改善幼兒的語言及認讀能力，以應對日後的學習歷程。

還有，博思會的「校本支援計劃」亦為中小學及幼稚園提供服務，為讀寫障礙學生提供專業評估及介入支援，又為在校老師提供培訓工作坊及家長教育工作坊，幫助老師和家長適切地培育讀寫障礙學生。

特別感謝博思會邀請筆者和本校學生在本月初一同欣賞慈善音樂劇《鹹魚．肉餅．豬仔包》，劇中讀寫障礙學生追尋夢想的過程，讓學生印象深刻、為之動容。博思會由20多年前最初服務5名學生，到今天發展至每年服務超過500名學生，集結專業人士和家長的力量，不遺餘力地為讀寫障礙學生提供支援。請大家繼續支持博思會，讓更多讀寫障礙孩子跨越學習障礙、勇敢追夢！

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

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