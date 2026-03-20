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林溢欣 - 離別的季節（下）｜中新學林

知識轉移
更新時間：14:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：14:41 2026-03-20 HKT

我的故事也許令你厭倦，不想閱讀下去吧？那就談談你們。讀書的意義我不再詳說了，「書到用時方恨少」的道理，會隨時間讓你們有更透徹的了解。成績以外，我更希望你們明白做人的原則和價值。凡事包容、求真、謙遜，是比成績更有社會價值的品格。我的生命裏遇過很有才華但不可一世的人，遇過盲信表象不求真相便下判斷的人，遇過動輒批鬥站在道德高地的人，他們都是社會上最可憎、可憐的一群，我不希望你們成為這樣的一個。

不論如何，但願你們記得中文的博大精深，也記得這段日子裏曾經令你笑過、哭過、滿足過的片段。（示意圖）
不論如何，但願你們記得中文的博大精深，也記得這段日子裏曾經令你笑過、哭過、滿足過的片段。（示意圖）

然後，擁有一顆剛柔並重的心靈。剛，是奮鬥不懈、勉力上進，也是不輕言放棄。走過了文憑試，往後人生的路還有很多抉擇、取捨，牢記甚麼人甚麼事令你走到這裏。努力於未知、掙扎於彷徨的時代。

我當然希望你們每一個都考取好成績，然後申請入學術團隊，我們以另一身份再走一段路。然而，這畢竟只是奢望，有人成功，也就自然有人失敗。只要你們謹記，即或這次跌倒了，還是要重新站起來，在另一個地方找回成功。頂尖大學、5**，是刻下的目標，問心無愧，苦戰後不論好壞，則是長久的勝利。只有努力過，你才有資格說，成績不是論斷學生的唯一依據。

柔，是一顆感恩、同情，還會有所觸動的心。記得甚麼人令你走到這裏，毋忘別人對你的一點一滴。因為人都是自私的，所以無私的人更值得珍惜和顧念。受人恩果，縱使不千年記，也要時刻念茲在茲。同情的心，就是對別人遭遇的易地而處，有一天，當你成為有能力、身處高位的人，自然會懂得回饋社會。至於觸動，就是對世道的感性，不要輕易被社會同化，要有一顆感性的心，沒有血性，太過冷漠無情，都是人類的悲哀。

話說多了，好像有點囉嗦。有些同學認識我3年了，我陪你，又或你陪我走過了很多節課。以後我們也許就此不會再見，也許你們還會在其他媒體看到我的樣子、聽到我的聲音。也許你們會在某個旅行時間記起我，寄我一張明信片，也許你們會在某個夜裏傳我一句「加油」，讓我快樂好一陣子。

不論如何，但願你們記得中文的博大精深，也記得這段日子裏曾經令你笑過、哭過、滿足過的片段。我常說師恩不輕不重，其實我最在意的，是你們有天會很驕傲地說，你們都是我的學生。

祝你們一切都好。

電郵：[email protected]

文：林溢欣 

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

延伸閱讀：

林溢欣 - 離別的季節（上）｜中新學林

林溢欣 - 所謂的童年小事｜中新學林

 

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