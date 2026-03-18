親子育兒｜沉迷打機是學業迷失的訊號塔？提高子女學習動機3方法｜家長教室

前線諮詢中，孩子只顧「打機」，荒廢學業，是普遍家長的煩惱。家長紛紛表示希望子女可以放低手機，專注學習，繼而家長就推行一系列改密碼、收手機的戲碼，結果子女沒因此愛上學習，親子關係卻雪上加霜。與其絞盡腦汁奪去手機，家長不妨嘗試以下方法，提高子女的學習動機：

子女沉迷打機背後，或許是學習動機亮起警號，「沉迷打機」正提醒父母要為學業迷失的子女導航！（示意圖）

1. 承認學習沒趣，理解子女感受：我們明知學習是沒趣的，但心怕承認了就很難叫子女學習，所以每次面對子女控訴學習沒趣，我們都會避重就輕，不多加回應，又或者訴諸現實：「沒趣又怎樣？大家都是要學習呀！現今社會，讀大學是基本啦……」其實，同理子女的感受，有助他們感覺被明白，較願意敞開心扉，與我們分享他們的困難。

2. 着眼子女所長，讓他們感受成功感及滿足感：比起欣賞子女於某學科的好成績，家長更多會與子女討論他們未達標的科目。對子女成長來說，滿足感十分重要，故此他們更喜歡沉醉於自己擅長的學科。如果家長制止，提醒不如多花時間於不逮的學科，他們可能會感挫敗，連喜歡的學科都會疏遠。如要選定一科作努力目標，不妨選擇子女第二高分的，這樣他們會較有動力，當整體成績不俗，他們可能有動力再為其他學科努力。

3. 目標無分大小，懷有盼望最重要：短期目標通常是默書測驗訂立的目標，可依循SMART Goals原則訂立，即具體、可量度、能力導向、能力所達及具時間性。長期目標即子女將來希望從事的職業，父母毋須認真與子女詳盡分析，因為或會減退他們對未來的盼望。子女於成長階段，會不時因應潮流而更改職志，父母只需欣賞其動力，簡單分享即可。

陪伴子女成長無疑是「問題天天都多」，父母有時候都被弄得頭昏腦脹，然後捉錯用神，錯花時間及心力。子女沉迷打機背後，或許是學習動機亮起警號，「沉迷打機」正提醒父母要為學業迷失的子女導航！

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文：鄭芷琪

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗

本文原題為〈沉迷打機是學業迷失的訊號塔〉。

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