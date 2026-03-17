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親子育兒｜家長甚麼時候要忍？哪時不能忍？｜直資育材

知識轉移
更新時間：18:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-17 HKT

小學升中，對於香港的學童和家長而言，絕對是一道重要的關口，是孩子由兒童邁向青少年的成長關鍵。「家長應否放手由孩子自我管理，學會獨立？」這個問題的答案，並非簡單的「應」或「不應」可以回答。

家長的角色需要從「掌舵者」逐漸轉變為「領航員」，以開放、尊重的溝通模式，給予孩子適度的自主權，同時「引導」他們建立正向思維。（示意圖）
家長的角色需要從「掌舵者」逐漸轉變為「領航員」，以開放、尊重的溝通模式，給予孩子適度的自主權，同時「引導」他們建立正向思維。（示意圖）

小學與中學在課程深度與廣度、學習及評核模式都有很大的差異，中學課程內容更為深入，科目數量增加，強調自主學習、批判性思考和解難能力，考驗學生時間管理能力和自律性。曾有家長苦着臉說以為助兒子成功升讀著名中學，自己功德圓滿，大可放手讓孩子「自己搞掂」，結果兒子躲在房間機不離手的時間越來越多，成績退步，親子關係也變差。

筆者在中學工作了30多年，見證一批又一批青少年的成長歷程，加上自己也有兩名子女，對為人家長的甘苦別有一番感同身受的體會。天下父母都多麼渴望孩子成長，獨立自信，自強自律，學有所成，有美滿的前路。但瀟灑放手同時又擔心孩子無法應對生活難題、不自律，情緒焦慮及矛盾。其實，人的成長是漫長的過程，是有階段性，進程各有速度。

初中生面對學校制度的改變，朋輩互動比小學時複雜得多，加上青春期自我意識的增強，身心都出現巨大的轉變。因此，家長在不同階段提供適度的支持和引導是非常重要。我想跟大家分享一些「不太正統」的想法：

可忍則忍：1.忍着不說教：先傾聽，有需要時才給意見，鼓勵子女自訂目標及底線。2.忍着不出手：建立家庭常規，孩子自行規劃時間、處理個人空間；不直接代勞，不過度催促；定期檢查而非時刻監控。3.忍着不輕易介入：了解校園的運作、課程要求和學校文化；鼓勵孩子遇有困難或不開心事時，以適當的方式表達想法和需求，教導他們如何以建設性的方式處理人際衝突。先讓孩子自己去處理，除非有必要，家長不應過度介入。

孰不可忍：愛孩子不用忍：無條件的愛與支持是孩子茁壯成長的最佳養分，讓他知道無論表現如何，父母的愛永遠都在。

家長的角色需要從「掌舵者」逐漸轉變為「領航員」，以開放、尊重的溝通模式，給予孩子適度的自主權，同時「引導」他們建立正向思維。生活規範指導式的「手」可以逐步放，愛護支持的手卻牽着絕不可放！

文：梁詠梅 

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為九龍三育中學校長。

本文標題原為〈孰可忍？孰不可忍？〉

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