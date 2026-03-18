陳偉邦 - 電影隱喻——硬漢人生｜藝文薈

《葉問》，2008年上映的香港傳記動作片，由葉偉信執導，動作導演洪金寶，梁小熊任動作指導，甄子丹、熊黛林主演。以一代詠春宗師葉問的生平作藍本，是2009年第28屆香港電影金像獎「最佳電影」的獲獎影片。香港票房錄得超過2500萬元，而在內地則突破一億元人民幣。

甄子丹拜師葉問長子葉準門下，苦練詠春拳3個月，每天對着木人樁打到手掌紅腫，甚至一度手骨骨裂，但他咬牙瞞下傷情，繼續拍攝關鍵武打戲份。 （圖片來源：作者提供）

2008年，黃百鳴籌拍《葉問》時，他邀請李連杰飾演葉問，可是李連杰的片酬價格要一億元，成龍也要7000萬元。這時甄子丹幾乎被貼上「票房毒藥」標籤，差點退出影壇，但他不甘心，咬着牙告訴自己：「我學武20多年，不能就這麼倒下！」他只收300萬元片酬。

甄子丹正式接下《葉問》主角，為了演好這位詠春宗師，他幾乎拼盡全力。他拜師葉問長子葉準門下，苦練詠春拳3個月，每天對着木人樁打到手掌紅腫，甚至一度手骨骨裂，但他咬牙瞞下傷情，繼續拍攝關鍵武打戲份。為了貼近角色形象，他還減重20公斤，硬生把自己練成一副「儒俠」模樣。在片場里，他穿着長衫，站在復刻的上世紀50年代香港武館街景中，一招一式都透着葉問的沉穩與內斂。

史泰龍（Sylvester Stallone）的演藝生涯同樣起跌劇烈。他起初因面部神經麻痹、聲音含糊，在試鏡時屢遭嘲諷，並定型為流氓角色。他憑自編自演的《洛奇》爆紅，成為1970至80年代動作巨星，經歷兒子猝逝與職業生涯復出失敗的低潮，最終仍因對表演的堅持和掌握命運的選擇，被視為影壇傳奇。在拍攝《洛奇》初期，片商只想買他的劇本，出價26.5萬美元，但不想他演出洛奇（Rocky）一角。史泰龍不服氣，後來「爭取演出」，終成一代傳奇。

我們香港上世紀60年代的人，少時物質是不夠，但一個「不肯認輸」、忍痛咬牙過一關又一關的傳統，就是我們生命不會倒下的「隱形戰神」，昨晚觀看的《夜王》，又是一個同線極佳隱喻。

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文：陳偉邦

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

本文標題原為〈硬漢人生〉。

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