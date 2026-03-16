胡麗蘊 - 行走的課堂：內地考察的豐碩成果｜來論

隨着高中公民與社會發展科的推行，內地考察不只是延伸活動，而是把課堂學到的知識結合真實情境的重要一環。近年在教育局的安排下，我校參與的公民科考察行程由初期的一天逐步擴展至四天，地點由深圳、廣州延伸至長沙。我和老師們每年陪伴超過一百位同學在大灣區及其他內地城市穿梭，透過觀察、體驗與反思，讓國家發展、民生改善、灣區機遇等知識點不再停留於文字，而是成為學生具體的學習經驗。同學們走進不同城市，正是一堂真正「走在路上」的課，也是能改變學生視角的成長旅程，讓同學明白「讀萬卷書，行萬里路」的道理。

觀察與感悟：把知識變成可見可感

公民科內地考察中最鮮明的體會，來自國家現代化建設於日常細節中的呈現。當同學踏上高鐵，從進站安檢、候車秩序到準點出發，他們感受到的不只是速度，更是一套高度協調的運作，清晰的資訊提示、有效的人流管理與舒適的車廂環境。課本所講的基建促進區域互聯互通、一小時生活圈等知識，透過里程與時間的親身經驗而變得立體，學生亦更容易理解基建在國家是如何帶動人流、物流與經濟活動。

從商場到小店，透過手機可完成支付。電子支付的普及，讓同學看到數字經濟及相關科技與市民生活息息相關：交易效率提高、排隊時間縮短、服務流程優化。更重要的是，這些生活化經驗引發同學思考科技如何提升效率與生活素質，並把公民科中關於科技發展、人民生活素質的提升與經濟發展的知識，用具體例子作討論。

在長沙參訪岳麓書院，同學在歷史場景中感受文化傳承的厚度；走進重工與高科技企業時，看到自動化與智能化如何推動產業升級，理解內地的製造業以創新與高端技術尋找新動能。與此同時，教育局亦安排同學到訪內地學校，讓他們走進校園、觀摩校園文化與學習氛圍，並體驗課堂活動。從深圳的創新園區、廣州的城市功能，到長沙的發展節奏，讓我們明白國家發展不單是城市的故事，而是多區域、多產業共同推進的格局。

回顧這些包括文化、產業與教育交流的公民科「行走的課堂」，學生收穫的不只是見聞與手信，更是視野的擴闊、思維的深化與自我定位的提升。未來，學校將繼續以學生學習成效為核心，確保內地考察不流於旅遊式的參觀，而是以學習為本。並善用教育局的資源，讓更多高中同學在行走中學習、在觀察中思考、在體驗中成長，並帶着更開闊的胸襟與更踏實的信心，面向升學、就業與人生的更大舞台。

文：九龍工業學校校長、政府中學校長協會主席 胡麗蘊

圖片來源：資料圖片

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