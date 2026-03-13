油麻地有新貓咪壁畫！社區藝術計劃專門畫貓 引爆城中熱話｜父中作樂

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：10:44 2026-03-13 HKT
發佈時間：10:44 2026-03-13 HKT

最近油麻地有幅爆紅的貓壁畫出現，吸引很多人的目光和傳媒的報道。記得幾年前有位俄羅斯畫家在香港不同地點畫了幾幅巨型貓壁畫，雖然遠在大帽山、離島和天橋底等地，仍吸引大量市民去「打卡」。

油麻地貓壁畫是由繪畫老師李學鋒繪畫。（圖片來源：Art Dreamers FB）
今次的壁畫地點並不荒僻，就在繁忙的彌敦道旁的橫街，位置甚好，往佐敦方向走的行人必然看到。橫街是一條掘頭巷，僅供緊急和運貨車輛進入，沒有店舖也沒有值得留駐的景點；牆壁原本也只是一幅灰色水泥牆，零星地貼着幾張店舖宣傳海報，平時大概沒有人會多看它一眼。

就在個多月前，水泥牆壁悄悄起革命。先是被塗上一層白色的底漆，博得過路人的一個眼神，大概以為會是甚麼廣告畫吧。然後一隻可愛的巨大貓咪，盤着粉紅色頭巾，嬌俏地出現在畫面的左側，大家開始議論紛紛：「為甚麼會有這麼可愛的貓咪出現在大街上？」

人群開始聚集，一邊看着幾位畫師默默為牆壁添上顏料，一邊不停地拍照和自拍。網絡上的貓主題網站開始出現貼圖，後來連攝影、社區和生活網站都出現貼文，最後主流傳媒都來拍攝介紹，讓頭巾貓徹底爆紅。

經過一場春雨後，畫師繼續工作，終於把壁畫完成。兩隻在花叢中的可愛貓咪，一隻正在「set頭」，另一隻向觀眾展示美顏及修甲後的漂亮成果。路過的人，無論愛貓與否，目光都忍不住停留在牆壁上。

這幅壁畫是我一位朋友的「傑作」，早前他和團隊啟動「Project C」（C for Cat），計劃在城市中不同角落繪畫以「貓」為主題的壁畫，為社區添上藝術色彩。今次的「美容貓」壁畫，可謂佔得「天時、地利、人和」。

貓咪、畫功、選址，成為這幅壁畫吸引流量的成功之處。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

延伸閱讀：

笨泥爸爸 - 兒子傳來的相片｜父中作樂

笨泥爸爸 - 街角的名字｜父中作樂

 

 

