原創音樂劇 鼓勵社會共融 讓學生思考夢想｜牆角寒梅

德和慈善基金的原創音樂劇《鹹魚．肉餅．豬仔包》，早前於西九文化區戲曲中心大劇院上演。該劇由一群年輕人和孩子演出，以幽默又歡樂的方式，載歌載舞譜出振奮人心的共融音樂劇。故事講述男女主角在面對學業壓力、個人掙扎、欺凌等難題時，仍能以創意且具韌性的方式回應外界。

德和慈善基金的原創音樂劇《鹹魚．肉餅．豬仔包》，早前於西九文化區戲曲中心大劇院上演。該劇由一群年輕人和孩子演出，以幽默又歡樂的方式，載歌載舞譜出振奮人心的共融音樂劇。（作者提供）

劇名的鹹魚、肉餅和豬仔包引人注目，這3樣食物夾在一起，要吃下去才知道味道。故事裏有3種不相關的人：傷殘人士、更生人士和年輕人，他們因緣際會聚在一起，產生神奇的化學作用。即使大家的經歷不盡相同，都能在舞台上發光發亮。

該劇引發觀眾對當代年輕人的心理與面對社會壓力的深思，我們能從另一個角度了解年輕人，他們面對逆境帶來的無力感時，選擇「躺平」不等於放棄，而是給予自己一個休息的機會，重新審視自我，尋找適合的生活節奏，走更長的路，活出不一樣的人生。

上周六（7日），本校老師帶同20多位學生及家長，一起觀賞《鹹魚．肉餅．豬仔包》，當中較為感觸的部分是讀寫障礙學生如何追尋夢想。縱使面對生活和學習上的困難，他們仍努力尋找希望和歸屬感，凸顯勇敢追夢、不輕言放棄的精神。通過舞台上的故事與音樂，老師、學生和家長在娛樂放鬆之中，思考夢想、成長與彼此支持的意義。

德和慈善基金自2016年起積極支持各類慈善項目，以鼓勵社區共融和多元人才發展，讓邊緣青年、更生人士、殘疾人士和有特殊學習需要的孩子在舞台上展現才華。是次音樂劇的跨界合作、共同創作，讓台前幕後人員與觀眾連結，為促進共融、打破社區隔閡邁出一步。

學習不限於學校課堂內，藝術是滋養心靈的重要養分。感謝德和慈善基金與博思會，讓本校老師、學生和家長有機會一同觀賞《鹹魚．肉餅．豬仔包》，感受音樂與夢想的力量，成就一次難得而溫暖的學習經歷。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為〈鹹魚·肉餅·豬仔包〉。

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