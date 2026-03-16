DSE 2026｜考生健康貼士 精選5款醒腦湯水+營養師推介5款減壓水果

DSE 2026｜香港中學文憑試（DSE）即將開考，各位考生正全力備戰。長時間高強度溫習加上考試壓力，容易導致疲勞、作息紊亂，甚至影響身心健康。《星島教育》希望各位考生在追求理想成績的同時，也要留意身體健康。因此搜集中醫食療食譜、作息調整建議，以及營養師的貼士，除推薦5款有益減壓、補腦湯水外，也推介5款減壓水果，助同學保持精力充沛、頭腦清醒，在DSE中發揮最佳水平。

DSE 2026｜壓力過大，身體會發出甚麼警號？

從中醫角度，長期壓力會引致「肝鬱氣滯」，出現頭痛、心悸、情緒波動；女生更可能月經不調或經痛。若經常「開夜車」，則容易「肝火上升」，長暗瘡或口腔潰瘍。（示意圖）

從中醫角度，長期壓力會引致「肝鬱氣滯」，出現頭痛、心悸、情緒波動；女生更可能月經不調或經痛。若經常「開夜車」，則容易「肝火上升」，長暗瘡或口腔潰瘍。長期焦慮還可能耗損正氣，導致「脾虛」，出現胃脹、胃痛，甚至「腸易激」等問題。這些都是身體發出的求救訊號，提醒考生必須及時減壓、調整情緒。

針對這些情況，考生可多攝取健脾養心的食材，如黨參、紅棗，幫助改善脾胃功能、緩解壓力。若出現心神不寧、頭暈或失眠，建議及早諮詢註冊中醫師，透過針灸或中藥調理身體。

DSE 2026｜DSE倒數階段，如何調整作息最有效？

距離考試僅三周時間，考生切勿因溫習而廢寢忘食，損耗元氣。以下綜合中醫建議，為考生提供每日健康作息貼士：

早上

起床後先喝一杯溫開水，幫助清腸胃、促進新陳代謝。

早餐宜選易消化、營養均衡的食物，如粥品或全穀物，加入核桃或紅棗補腦安神。

進行輕量晨運，例如瑜伽或散步，喚醒身體，調節氣血。

中午

午餐應攝取蛋白質與蔬菜，如瘦肉、豆腐配時令蔬菜，確保能量持續。

午飯後小睡20至30分鐘，恢復精力，但避免過長，以免影響夜間睡眠。

可飲玫瑰花茶，疏肝解鬱，或喝花旗參茶，益氣提神。

晚上

晚餐保持清淡，如蒸蔬菜、瘦肉配全穀，避免油膩食物。

睡前遠離電子產品，改為泡腳、聽輕音樂或閱讀，幫助安神入眠。

建議晚上11時前入睡，確保每日7至8小時優質睡眠，讓肝膽得到修復，同時提升記憶力和專注力。

其他注意事項

多喝水，防止脫水影響大腦運作。

保持樂觀心態，練習深呼吸或冥想減壓。

定時進食，維持脾胃功能。

DSE 2026｜推介8款補腦減壓之選

中醫強調「藥食同源」，適當食材不僅養生，還能醒腦提神。以下8款推薦食材（可單用或組合煲湯），對考生特別有益：

核桃：形似腦袋，富含歐米伽-3脂肪酸，補腦首選。 銀耳：有「平民燕窩」美譽，膠質豐富，滋養神經系統。 黨參：優質補氣食材，提升耐力與專注力。 蓮子：寧心安神、提升記憶力。 紅棗：補血安神，富含維生素與礦物質。 淮山：健脾助消化，增強體力與腦力。 石斛：滋陰補腎，改善記憶與抗疲勞。 枸杞：護眼抗氧化，富含β-胡蘿蔔素，維持視力健康。

中式湯水講求食材配搭，經長時間慢火熬煮，精華更易吸收。以下5款經典湯水組合推介（可自行調整份量）。不過，每人體質不同，煲湯前最好諮詢中醫師，避免不適合自身情況。

DSE 2026｜5款醒腦提神湯水推介

黑棗核桃雞湯

材料：核桃仁100克、黑棗10顆、去骨雞腿肉300克、薑片數片、蔥1根、鹽適量

做法：

將雞腿肉清洗乾淨，切成小塊；薑切成薄片；蔥切成長段；核桃仁用清水浸泡；黑棗去除內核。 鍋內注入適量水，放入雞肉和薑片，用大火煮沸後，撇去表面的浮沫。 加入浸泡好的核桃仁和去核的黑棗，轉為小火慢煮約30分鐘。 依口味加入鹽調味，最後撒上蔥段，即可完成。

銀耳蓮子湯

材料：銀耳1朵（提前浸泡至軟）、蓮子30克、枸杞子適量、冰糖適量

做法：

將銀耳放入水中浸泡1至2小時以上，待其充分膨脹後撕成小塊。 把蓮子清洗乾淨備用。 在鍋中加入適量水，將銀耳、枸杞子和蓮子一同放入。 大火煮沸後，轉為小火慢燉1至2小時。 加入冰糖，待其融化後關火即可。

核桃紅棗湯

材料：去殼核桃仁30克、紅棗10枚、瘦肉200克、鹽少量

做法：

將核桃仁浸泡後撈出，瀝去多餘水分。 把紅棗清洗乾淨，並去除內核。 將核桃仁與紅棗一起放入鍋中，加入適量的水。 用大火煮沸後，改用小火慢燉20至30分鐘。 關火後即可享用。

黨參瘦肉湯

材料：黨參20克、瘦肉200克、薑片適量、鹽少許

做法：

將瘦肉清洗乾淨，切成塊狀，用沸水焯燙以去除血沫。 把黨參洗淨，稍微浸泡片刻。 將焯好的瘦肉、黨參和薑片一同放入煲中。 加入適量的清水。 用大火煮沸後，撇去表面的浮沫，然後轉小火慢煲1至2小時。 依個人喜好加入鹽調味即可。

黨參黑木耳湯

材料：黨參約10克、紅棗10顆、枸杞子適量、淮山適量、紅蔘適量、黑木耳適量、雞腿肉適量、雞骨適量、鹽適量

做法：

將黨參、紅棗、淮山、紅蔘和黑木耳提前清洗乾淨並浸泡至軟化；紅棗去掉內核。 把雞腿肉洗淨後切成塊狀，雞骨也清洗乾淨備用。 燒一鍋開水，將雞腿肉和雞骨放入焯燙，去除血沫後撈出，用清水沖洗乾淨。 在湯鍋中加入適量清水，放入所有準備好的材料（枸杞子和鹽除外）。 用大火煮沸後，撇去表面的浮沫，然後轉為小火慢燉1至2小時，讓食材的精華充分融入湯汁。 在最後10分鐘時加入枸杞子。 煮好後依據個人口味加入適量鹽進行調味。 關火後讓湯稍微冷卻片刻，即可享用美味的湯品。

DSE 2026｜營養師推介5款減壓水果

除了喝湯，適當食用水果也能幫助減輕壓力並增強專注力。加拿大認可營養學家伍雅芬表示，水果含有豐富營養價值，其中5款更有減壓作用，推介給考生食用。

莓類，如藍莓、士多啤梨：含豐富抗氧化物，尤其是類黃酮，能幫助減少氧化壓力，改善情緒和認知功能。 香蕉：含豐富維他命B6和色氨酸，促進血清素生成，有助於提升心情和放鬆。 橙子：含豐富維他命C，已被證實能降低皮質醇水平，改善整體壓力反應。 奇異果：含豐富維他命C和抗氧化物，有助於降低壓力荷爾蒙水平，提升免疫力並促進情緒穩定。 西瓜：具有良好的補水作用，含豐富維他命A和C，有助於維持水分和減少疲勞與壓力。

延伸閱讀：

DSE數學科2026｜名師解構最新課程修訂 想及格一定要熟讀邊5個課題？

DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！