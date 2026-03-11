親子育兒｜掌握抗逆力的「3個我」 助孩子面對挑戰｜家長教室

有母親向我分享，她的10歲女兒是跑步健將，獲獎無數。最近她參加一項全港田徑比賽，女兒評估對手能力比她低，勝券在握。她初賽以首名出線進入決賽，但到了決賽，只取得第3名。女兒這時已經控制不到情緒，當場大哭。這家長比女兒更未能接受結果，馬上向大會職員上訴。大會了解後表示未有發現比賽有任何問題，維持原有結果。家長氣憤地表示這個比賽不公平，以後不讓女兒參加。

當孩子還小時，我們未必會發現這樣回應會有問題，但如果長此下去，子女生活中所有的困難與失敗也被大人預先處理了，他們何用抵抗？（示意圖）

個案中的母親比女兒還心痛激動，要求別人改變判決讓女兒取得第一名。當孩子還小時，我們未必會發現這樣回應會有問題，但如果長此下去，子女生活中所有的困難與失敗也被大人預先處理了，他們何用抵抗？人的一生不會事事順風，孩子長大了要獨自面對不同的挑戰，故建立「抗逆力」的保護因素極其重要。以下是建立抗逆力的「3個我」：

「我能」﹕訓練孩子解決問題能力。只要是孩子能力所及，我們就要學習放手讓他們處理，必要時才介入。如個案中的女兒比賽未能取得第一名，可能涉及很多技術改善，父母可了解問題所在，鼓勵子女用積極方法了解失敗原因及向教練了解情況，提升她的解難能力，讓她再接再厲。

「我是」：培養孩子正向積極思想。當父母面對困難，如表現非常不安及焦慮，子女很大可能受影響而產生相同情緒，故父母先以積極心態面對問題。面對女兒失敗，可表達同理心，強調欣賞其進步及個人能力。目的是讓子女在逆境中見到積極的出路。

「我有」﹕給予孩子最大的安全感。家人要保持良好關係，在逆境時能互相支持，子女感到外出有風雨，回到家是最好的「避難所」，這樣給予子女最大的「抗逆基礎」，他們才能在安全中儲備更多力量及安全面對外在的挑戰。

盼父母們能多給予子女「3個我」的能力，讓他們在困難時有足夠的能力及信心面對。

