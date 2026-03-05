DSE 2026｜英文口試Oral 10個必睇注意事項 遲到XX分鐘就要改期考試？

2026年香港中學文憑試（DSE）英國語文科卷四（口試）將於下周二（3月10日）至3月19日舉行。香港考試及評核局（考評局）今日（3月5日）透過官方網誌「文憑試快線」，發放英文口試小貼士。《星島教育》為應屆考生整理成10大實用貼士，助大家以最佳狀態應考，發揮所長之餘，也提醒大家試場規則。

DSE英文口試2026｜考生在考試當日有甚麼需要注意？

1. 準時到達試場

必須按照准考證上指定的日期及時間前往獲派的試場。建議提早15分鐘到達報到室。若遲到15分鐘或以上，當日將無法應考，考生須於原定考試日期後3個工作天內申請改期，並需繳付附加費。

2. 事先查清試場位置

考生不一定獲派到熟悉的學校試場，而且部分學校名稱極為相似。為免走錯地方，建議預先瀏覽考評局網站的試場一覽表，或使用「HKDSE App」的「我的考試日程」功能，確認準確位置。

3. 帶齊身份證明文件正本

為核實身份，考生必須攜帶准考證正本及身份證正本（或附有相片的其他有效身份證明文件）。考務人員不會接受任何副本。

4. 試前適量進食

進入報到室後，不可進食，但可喝水。建議考生在前往試場前先吃飽，以免空腹影響表現及集中力。

5. 檢查及簽署記分紙

到達報到室後，請檢查記分紙上的個人資料是否正確，並在指定位置簽名，然後將顏色貼紙貼於胸前，以茲識別。之後按報到室主管指引前往備試室。

6. 口試期間禁止書寫

進入備試室或考室後，不可閱讀任何書刊或參考資料。口試全程（包括小組討論）亦不可書寫。討論重點在於考生之間的真實互動交流，切勿只顧看筆記「照稿讀」。

7. 提高發言聲量

整個口試過程會被錄影，用作成績覆核或處理異常情況。考生無須刻意望鏡頭，只需專注與組員交流，但應盡量提高聲量，確保錄音清晰、主考員及同組考生都能清楚聽到。考試設有既定程序，保障每位考生有均等發言機會。若有人壟斷發言，主考員會適當介入並調整評分。考評局不會處理有關「同組考生壟斷發言」或「主考員／其他考生態度、表情」的投訴。

8. 記得「熄」電話

進入報到室前，請將手提電話、智能手錶及其他電子器材完全關機（包括關閉響鬧及自動重啟功能），並放入袋內。試場內嚴禁使用任何電子器材（包括AI生成內容、上網、通訊、收發電郵／訊息等），違規者可能被扣分、科目成績降級，甚至取消全部考試成績。

9. 切勿在試場「打卡」

很多考生喜歡「打卡」，但請不要在試場「打卡」，考生如被發現於試場內拍攝或錄音，會被扣分。如考生將有關相片/錄影/錄音公開展示，其科目成績更會被降級。

10. 不可交談

除小組討論時期外，由報到至口試完畢前，考生在報到室、備試室、考室、走廊及洗手間均不可與其他考生交談。

資料來源：香港考試及評核局

