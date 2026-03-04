保良局小學研IT體育 AI「助教」精準改善姿勢 掌握表現數據 為呈分作準備｜專訪

人工智能（AI）技術正滲透各行各業，在教育領域也不例外。保良局世德小學及保良局馮晴紀念小學，在本年度合作研發針對體育科的AI系統，有助改善學生的詠春及田徑動作，進行精準姿勢和角度分析，並給予技術指導。這系統不僅提升學習效率，更為26學年將納入小學呈分試的體育科，提供實質數據支持及分析。兩校校長均表示，未來將逐步推廣至其他保良局學校。

析角度偏差 耍詠春到位

位於葵青區的保良局世德小學早於2023至2024年度，把詠春融入三年級的常規體育課程，並在兩年前開始，推行全校早上「耍詠春」，貫徹「校園好精神」理念，培養學生健康體魄及國民教育意識。然而，該校校長葉麗芳認為，僅靠一名老師指導，全班學生姿勢難以全部達標。為解決此問題，該校與西貢區的保良局馮晴紀念小學合作，組織AI技術團隊，希望把AI技術結合體育課，團隊成員包括該校資訊科技科主席陳煜强及技術人員鄧諾謙、保良局馮晴紀念小學校友黃肇瑋等，於去年8月正式啟動此計劃。

保良局世德小學體育科主席陳浩然表示，為了讓學生學習詠春更精準，遂邀請了世界詠春文化交流聯會會長梁錦棠師傅作指導，並邀得其孫沈文𠎀師傅作示範拍攝。拍攝的內容為基本詠春入門姿勢如「二字拑羊馬」、「日字衝拳」等，然後製成教材。

接着，團隊就可利用自行研發的AI系統，把沈文𠎀師傅的示範相片，與學生的學習相片作對比，透過分析角度、姿勢的偏差，提供具體數據及實際回饋，例如「手低了幾度」或「腳位須調整多少」。老師們發現，這些基本動作可借助資訊科技（IT），令教學變得更精準，學生亦更容易掌握。該校副校長呂家丞笑言，自己作為學習詠春「用家」試用時，也驚訝AI能精準指出多年習武的不足。

另一邊廂，保良局馮晴紀念小學同樣重視傳統養生運動，本年度起將簡易詠春融入三、四年級的常規體育課。該校校長曾維愛指，2026至2027學年體育科呈分試將涵蓋體適能、技能、態度、知識（F.A.S.K.）四方面，故希望提早一年以四年級作試點，讓學生能夠以具體數據分折，成為改善動作的明確指引。她表示，「AI能處理大量數據，協助學生自學及互評，即時提升進步速度及學習態度。」

提動作指引 練跑進步快

除了詠春，保良局馮晴紀念小學亦初步把AI科技融入田徑項目中。本身是港隊跳高運動員的體育科主席楊康陶分享，校內田徑隊一直進步，但訓練常受到時間及空間限制。「AI解決了學生回家獨自練習時，缺乏專業回饋的難題。以短跑起跑動作為例，學生拍下動作後，AI會以客觀數字顯示角度偏差，例如『動作傾向右邊多少度』，讓學生清楚改善方向。」楊康陶以田徑隊學生為例，指以往口頭提醒需時一年才見效，如今AI提供實質數據，改善進度明顯加快，對學生自信心亦有正面影響。

在AI系統中，除客觀數據回饋外，還以符號分四級作評分。AI除根據標準動作、度數自動評分外，老師更可向系統詢問「如何在60天內改善某學生動作」，老師及學生就可即時得知，如何在60天內作出明確指引的改善。記者就當日採訪觀察所見，學生使用過程非常雀躍，同學間互相拍攝、對比，形成合作學習的氛圍。

AI技術如此強大，又怎樣在人性與科技中取得平衡？兩校均強調，AI只是輔助工具，而非取代老師或師傅傳承。陳浩然表示，「詠春師傅傳承是很重要，AI只是幫助學生鞏固基礎。」楊康陶補充，AI特別適合初學者建立標準模型，但最終表現仍需教練指導。葉麗芳總結，「我們是AI的主人，要善用、有智慧地運用，不能被AI主導。」

AI「捉錯」 學習更自信

對於AI成為體育科的「助教」，同學們都表示非常有用。保良局馮晴紀念小學四年級學生兼田徑短跑隊隊員翁綽言（圖2右）表示，「AI技術令我的田徑動作做得更好，知道自己有甚麼錯誤便可以改善。」小四學生林千芮（圖2左）則認為，透過即時知道自己有甚麼錯誤，矯正過來之餘，亦可得悉平日不為意的小問題。兩人表示，使用AI技術時完全沒有不適應，反而覺得新奇有趣。翁綽言更希望將AI延伸至音樂科，「我喜歡音樂，希望可以用AI作歌」；林千芮則期待應用於中文科，「可以學一些新的詞彙，或者新的寫作技巧。」

保良局世德小學三年級學生張栢言（圖1左）形容，「AI技術可以量度我的詠春姿勢，如果做得不好，可以知道舉高多少度，手勢是直還是曲，數據很仔細。」起初操作系統時，坦言有時不知道要按哪個按鈕，但現已熟習。另一小三學生鄭頌頤（圖1右）特別開心分享，「本身可能比別人做得不太好，之後透過AI系統改善動作後，姿勢做得好過別人，會心里暗喜︰『自己終於做到啦！』感覺很開心。」

