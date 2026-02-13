九龍灣聖若翰新圖書館 閱讀卡座增凝聚力｜專訪

除中學翻新圖書館外，不少小學亦重新設計校內圖書館，九龍灣聖若翰天主教小學便是其中一間。由黃澤源聯同另一建築師林天助共同設計。該校校長高翠萍表示，「林天助是本校校友，也是本校家長，曾擔任學校的家長校董；他在優化圖書館項目中更親力親為，希望為師弟妹打造一個高功能又吸引的閱讀空間。」

「電子閱讀區」受歡迎

新館巧妙劃分兩個主要區域：一是專供圖書課堂教學的「圖書課區」；另一是「悠閒閱讀區」。當中最受歡迎的，莫過於特別增設的閱讀卡位。卡位背面是學生畫的壁畫，讓學生參與其中，增加他們的歸屬感。圖書館主任林信盈表示，「學生尤其喜歡閱讀卡位，兩三位知己好友一起在這裏閱讀，分享圖書及交流閱讀心得，特別有凝聚感。」

翻新後圖書館特別設有「電子閱讀區」及「主題圖書展區」，林信盈續指，在小息時間，學生可於「電子閱讀區」瀏覽圖書推介短片或閱讀電子書，讓他們接觸更多讀物類型，因此每逢小息，圖書館都擠滿同學。此外，學校更設立閱讀獎勵計劃及閱讀活動，如好書推介、「故事爸媽」活動等，激發學生閱讀興趣。

記者：蘇麗珊

圖片由受訪者提供

延伸閱讀：

崇真書院翻新圖書館 參考大英博物館設計 古典氛圍培養書卷氣｜專訪

拔萃女書院學生故宮深度行 零距離探古埃及文明 配合學習課題讓歷史活起來｜專訪