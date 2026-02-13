Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣聖若翰新圖書館 閱讀卡座增凝聚力｜專訪

知識轉移
更新時間：11:43 2026-02-13 HKT
發佈時間：11:43 2026-02-13 HKT

除中學翻新圖書館外，不少小學亦重新設計校內圖書館，九龍灣聖若翰天主教小學便是其中一間。由黃澤源聯同另一建築師林天助共同設計。該校校長高翠萍表示，「林天助是本校校友，也是本校家長，曾擔任學校的家長校董；他在優化圖書館項目中更親力親為，希望為師弟妹打造一個高功能又吸引的閱讀空間。」

「電子閱讀區」受歡迎

新館巧妙劃分兩個主要區域：一是專供圖書課堂教學的「圖書課區」；另一是「悠閒閱讀區」。當中最受歡迎的，莫過於特別增設的閱讀卡位。卡位背面是學生畫的壁畫，讓學生參與其中，增加他們的歸屬感。圖書館主任林信盈表示，「學生尤其喜歡閱讀卡位，兩三位知己好友一起在這裏閱讀，分享圖書及交流閱讀心得，特別有凝聚感。」

翻新後圖書館特別設有「電子閱讀區」及「主題圖書展區」，林信盈續指，在小息時間，學生可於「電子閱讀區」瀏覽圖書推介短片或閱讀電子書，讓他們接觸更多讀物類型，因此每逢小息，圖書館都擠滿同學。此外，學校更設立閱讀獎勵計劃及閱讀活動，如好書推介、「故事爸媽」活動等，激發學生閱讀興趣。

記者：蘇麗珊

圖片由受訪者提供

延伸閱讀：

崇真書院翻新圖書館 參考大英博物館設計 古典氛圍培養書卷氣｜專訪

拔萃女書院學生故宮深度行 零距離探古埃及文明 配合學習課題讓歷史活起來｜專訪

 

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前