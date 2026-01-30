Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拔萃女書院學生探索古埃及文明 從麵包及木乃伊認識信仰新角度｜專訪

知識轉移
更新時間：11:28 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:28 2026-01-30 HKT

香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」吸引了不少人士參觀，拔萃女書院同學目睹珍貴文物後，對古埃及人的日常生活與信仰世界也有了全新體會。

補課堂不足 歷史變立體

就讀中四的馮敬晴，對展覽內「法老的國度」單元中展示的三角形麵包（下圖）印象深刻。她表示，原本只以為這是埃及人的普通食物，但聽導賞員講解後，她才知道麵包形狀蘊含宗教意義，是獻給神明的祭品。「這讓我發現，古埃及人做的每件事都有其深層意義，宗教完全融入生活之中。」她曾在中一學習古埃及歷史，但課程多集中埃及政治、社會階層等框架，對日常生活細節着墨不多。她坦言，「課本不會告訴我他們吃甚麼、穿甚麼，以及如何將信仰實踐在生活里。」這次展覽正好補足了這片空白，讓歷史變得更立體、生動。

親眼看見文物後，亦解開了馮敬晴長久以來的疑問。她曾好奇金字塔是否與外星人有關，但現在她明白箇中含意。「古埃及人透過宏偉的建築，為的是記錄自己的存在，向未來宣告這個文明曾經活過。」

另外，就讀中三的張子韞則對貓木乃伊（右上圖）感到震撼。「我從沒想過動物也會被製成木乃伊。雖然過程聽來殘忍，但這正反映出古埃及人對神明非常虔誠，他們甚至願意為獻祭而犧牲動物。」她對木乃伊的意義亦有了新體會，「他們這樣保存遺體，不是為了長生不老，而是希望死後能重生為人，再次活在埃及這片土地。」

是次博物館參觀，讓兩名同學對古埃及歷史產生了更濃厚的興趣。馮敬晴補充，「除金字塔和木乃伊外，古埃及藝術品同樣造工精緻，而且背後有着不同的故事，讓我了解不同法老為何崇拜不同的神，這與他們當時面對的生活挑戰有關。」

設4大主題單元 拆解5000年文明

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，是香港有史以來規模最大、內容最豐富、展期最長的古埃及文物展覽。250件展品來自埃及7間重要博物館及薩卡拉考古遺址的珍貴瑰寶，包括法老雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨及動物木乃伊等，帶領觀眾穿越近5000年的古埃及輝煌文明。展覽分為4個主題單元——「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」及「古埃及與世界」，以展示古埃及在政治、宗教、藝術、生活及與外部世界交流等成就。

互動學習金字塔演變

場內展出多件重點展品，如一進展廳便可看見近10米高的辛努塞爾特一世巨型頭像，極具震撼力；在「法老的國度」單元中，阿蒙神祭司佩德阿蒙的人形棺更吸引不少觀眾駐足細賞，透過近距離觀察實物，理解古埃及人如何精心保存逝者遺體，實踐永生信仰。

除充滿歷史故事的展品外，館方特別於展覽區域外設置互動學習區，觀眾可透過電子觸控屏幕，探索金字塔由階梯式到真正錐形的建築演變過程，同時亦可互動學習古埃及語言及文字的發展。

