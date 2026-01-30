拔萃女書院學生故宮深度行 零距離探古埃及文明 配合學習課題讓歷史活起來｜專訪

香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」展覽，至今舉辦2個月，已吸引逾15萬人次入場。館長吳志華早前透露，觀眾呈現年輕化趨勢。該館更走入中學校園，點燃學生對古埃及文明的好奇與熱情。傳統名校拔萃女書院的中三、中四學生，正是被「點燃」的一群。該校歷史科老師彭恩橋表示，學生早在初中歷史課認識古埃及歷史，如今親身接觸真實文物，既可豐富學習經歷，亦可讓文本內的歷史活起來。

完美配合教學內容

傳統名校拔萃女書院，注重同學的學習經歷，該校早前舉辦了全校性的考古發掘講座，邀請香港故宮文化博物館安排歷史學者到校主講。講座結束後，彭恩橋等歷史科老師發現不少學生對歷史興趣濃厚，於是再度聯繫館方，安排30名對古埃及感興趣的中三、中四學生，參觀「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」活動，進行課堂以外的延伸學習。

是次參觀活動先由學生文化大使作簡介，概述古埃及歷史、文化及建築；其後分兩小組，由專業導賞員以英語帶領，細述展品背後的故事；最後每名學生可獲贈《古埃及文明大展——少年探索手冊》。彭恩橋表示，此行希望實現3個教學目標。「一是讓學生初步了解古代文明的世界運作方式，培養世界公民視野；二是透過了解古代視角，幫助學生理解成為現代公民的意義；最後，讓學生理解學習歷史是先從書本，然後是與歷史材料進行個人互動。」

香港故宮文化博物館學習及參與部主任馬興闓（右圓圖）指，策劃教育活動時特別參考中學歷史課程指引，針對學生全人發展及終生學習需求，讓學生透過「基於實物學習」的方法深入認識古埃及文明特徵。他續指，「專業導賞員會因應學生的年級及課程內容，以生動有趣的方式敘述，娓娓道來每件展品背後的故事，帶領學生穿越5000年的古埃及文明發展歷程，探索當時埃及繁盛的政治、文化藝術、生活及宗教信仰。」

在展覽的250件展品中，就馬興闓所觀察，學生最感興趣的展品包括：法老雕像、動物木乃伊及互動裝置。「學生可以從展覽中接觸到不同法老的雕像，認識古埃及統治者的精彩故事，包括著名的少年法老圖坦卡門身上的謎團。」另外，來自埃及宗教聖地薩卡拉的動物木乃伊，也讓學生從中了解古埃及的宗教與動物崇拜。

參觀過程中，學生積極聆聽，投入觀察，當中原來與歷史科有關。彭恩橋補充，「在本校中一歷史科的課題一，學生須研習4個主要古文明的其中一個，並根據文字、政府與管治、城市、宗教信仰、建築與科學5方面進行個案研習。展覽中有很多與古埃及文明相關的文物，例如人形棺槨和貓木乃伊，可讓學生更了解古埃及宗教信仰；而法老的雕像，則讓學生了解古埃及領導者的管治與權威。」

多視角分析添學趣

學生跳出課室，走進博物館，彭恩橋視之為補充文本史料的重要途徑。他強調，「實地參觀是提醒學生文本只是學習歷史的起點，而非全部。即使文本分析是重要基石，也需結合其他視角。」這種體驗特別能激勵不熱衷純文本閱讀的學生，並進行課本以外的研究。他認為學生學習歷史時，閱讀及分析文本固然重要，但透過博物館古代展品的多角度視角，才能讓歷史真正「活起來」，並賦予更深層的意義。

記者：蘇麗珊 攝影：陳浩元

部分圖片 受訪者提供

延伸閱讀：

樂善堂王仲銘中學首創中醫藥生涯規劃 醫師專業指導扭轉「老土」形象丨專訪

保良局百周年中學開拓學生全球視野 設精英培訓組推環球學習周│專訪