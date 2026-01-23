保良局百周年中學 為尖子度身訂造升學計劃 畢業生學懂堅毅│專訪
更新時間：12:03 2026-01-23 HKT
保良局百周年李兆忠紀念中學的校友網絡強大，有畢業生指，因母校提供的支援與資源，讓他們在準備升學過程中感到窩心，而且終生受用，故畢業後也想回饋學校。
學懂堅持及提升自信
應屆畢業生黃芸伊是「精英培訓小組」成員之一，在去年中學文憑試考獲2科5**及4科5*，她形容自己在6年中學生涯中常感迷惘及自我懷疑，所以她嘗試走出舒適區，申請UCAS報讀劍橋大學及倫敦帝國學院。「申請過程是艱辛的，需要大量準備及堅持，但這段寶貴經歷，讓我更有自信及堅韌。」最後，她獲得倫敦帝國學院兩個課程取錄，但她選擇回歸初心，入讀香港中文大學醫科。「在準備過程中，多謝莫老師耐心傾聽我的擔憂，並安排模擬試，給我帶來信心。」
申大學經歷重塑自己
在申請UCAS過程中，未必人人如願獲取錄。另一名應屆畢業生及小組成員鄺玉琦，自言曾經對未來感覺模糊及茫然，但經不同學科老師協助後，漸漸找到興趣。她最後在中學文憑試考獲3科5**及3科5*，攻讀香港科技大學計量金融。在這之前，她亦透過UCAS申請入讀牛津大學，雖然最後未獲取錄，但認為這段經歷重塑了自己，「我成了一個重視成長而非重視完美的自己。」
記者：蘇麗珊
相片由受訪者提供
