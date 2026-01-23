保良局百周年中學開拓學生全球視野 設精英培訓組推環球學習周│專訪

在升中選校期間，不少家長都以傳統名校為目標，但其實很多地區名校亦積極投放資源，協助學生升讀本地甚至海外頂尖學府。其中位於屯門區的保良局百周年李兆忠紀念中學，過去10年，共有18名學生入讀香港以外的頂尖學府，包括劍橋大學、倫敦帝國學院等。校長呂恒森接受《星島教育》專訪時表示，該校近年推行的「精英培訓小組」及「環球學習周」在培育學生方面漸見成果，「學校的責任，在於幫助同學尋找最多的可能性、提供最大的機會。」

度身訂造升學計劃

位於屯門區的保良局百周年李兆忠紀念中學，是「全開英文班」中學，該校創校47年，人才輩出，前香港中文大學新聞與傳播學院院長朱順慈、現任食物環境衛生署副署長姚繼卓、YouTube頻道「試當真」創辦人許賢及蘇致豪等均為校友。此外，該校亦培育了不少成績優異的學生，近兩年，還曾誕生文憑試「榜眼」（5科5**及公民科達標）及「探花」（4科5**及公民科達標），成為區內受不少家長歡迎的中學。

2023年上任的校長呂恒森表示，該校透過不同計劃培育學生，如「精英培訓小組」及「環球學習周」計劃，「學校的責任，在於幫助同學尋找最多的可能性、提供最大的機會，讓他們自主選擇未來，過程中獲得的學習經驗及老師指引，將終生受用。」

近年，該校積極培育資優學生，包括在2016學年設立「精英培訓小組」，每年為中二至中六級，考獲全級首5名的學生，提供全方位支援，協助學生計劃升學及個人發展。學生事務委員會主任莫嘉麗憶述，該校在2015年，曾協助一名文憑試考獲5科5**的同學，申請菲臘親王獎學金，及後成功入讀劍橋大學工程系。該個案啟發她及當時校長丁永興，認為可制訂一個系統化及持續性的計劃，協助有意到海外升學的學生，因此成立「精英培訓小組」，為學生度身訂造升學計劃，當中不止學術層面，還包括心理支援。

莫嘉麗指，「當學生面對升學壓力或家庭期望困擾時，老師會主動介入。」為援助有經濟需要的學生，「精英培訓小組」成員每年均獲5000元學習津貼，用於修讀本地大學資優課程，「曾有學生善用補助同時修讀多門課程；基層學生則藉着這些資助，令他們的學術世界走得更廣、更遠。」

彈性安排學習時間

此外，學校亦彈性安排小組學生的學習時間，例如批准他們申請學習假期作私人學習，曾有學生就藉此修讀香港理工大學的科研課程。呂恒森補充，小組亦與義務組織Access Abroad合辦講座，協助經濟能力較弱的同學申請海外名校；又與由香港劍橋大學之友設立的菲臘親王獎學金聯繫，舉辦劍橋大學入學講座，讓中三以上的小組學生參與，為有意入讀英國大學的同學，提早計劃自己的航道。

小組設立至今近10年，該校已有5名畢業生升讀劍橋大學、3名升讀倫敦帝國學院等，建立了強大的海外升學網絡，當中有些師兄師姐更積極回校分享經驗，並為申請UCAS的中六同學進行模擬面試，提供貼心指導。

參與國際活動比賽

放眼世界，又豈止資優學生的權利。呂恒森上任後，全面整合多元學習以及海外交流活動，推出上、下學期各為期5天的「環球學習周」，讓全校學生也有機會擴闊視野。「屯門是一個很特別的社區，居民可足不出外區，自給自足，但這很易限制視野，所以學校提供接觸全球機會，讓他們放眼世界。」

「環球學習周」分上、下學期進行。上學期是以級為本的活動，下學期則是跨級的學科活動，例如去年就有20名學生參加為期7天的「西澳珀斯經濟科與生物科考察之旅」，同學們首次接觸短尾矮袋鼠，親眼目睹赫特潟湖的粉紅色湖水，都令他們畢生難忘。另外，更鼓勵學生參加國際性的活動及比賽，例如耶魯大學的World Scholar's Cup、Robotics比賽等。曾陪同學生參加英國教育展的呂恒森表示，看見學生由最初膽怯，到後來勇於表達，認為是很好的學習經歷。

