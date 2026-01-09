樂善堂王仲銘中學首創中醫藥生涯規劃 醫師專業指導扭轉「老土」形象丨專訪

隨着香港中醫醫院於去年12月起分階段投入服務，以及《施政報告》表示會加大推動中醫藥發展，社會對中醫人才的需求日益殷切。在這股「中醫熱」下，位於黃大仙區的樂善堂王仲銘中學，推行全港首個「中醫藥生涯規劃三層架構學習計劃」，提升學生對中醫藥的興趣和認識之餘，亦提供讓他們思考未來升讀中醫藥相關專業，及深度實踐的機會。校長徐思明表示，「中醫藥學習計劃」因應學生意願而開辦，並由專業人士教授，由淺入深地把中醫哲學與生涯規劃作有機結合。

中醫藥學習計劃

樂善堂王仲銘中學向來重視學生的自主學習精神，校長徐思明接受《星島教育》專訪時表示，該校推行「中醫藥生涯規劃三層架構學習計劃」，也是源於學生的意願，「校內60多個課外活動中，不少由學生自發組織、邀請老師協助推動。」

正是這種「由下而上」的氛圍，當2024/25學年尾有學生向老師表示，希望學到中醫藥知識時，校方也積極回應，將模糊的願景轉化為現實，邀請校外專業人士協助，在該校推行全港首個以中醫藥為主題的生涯規劃課程。適逢該校2025/26學年推出「七年級生涯教育」，由學生中一開始關顧，直至中六畢業後的一年，幫助學生裝備自己，在兩個計劃配合下，協助學生規劃人生。

有份參與中醫藥生涯規劃的人才培訓中心首席執行總監潘浚程憶述，當與校方討論，決定將中醫與生涯規劃高效結合，納入正規課程時，就要考慮課程所需的軟硬件，其中軟件方面，會由專業中醫師傳授知識；硬件方面，則獲非牟利慈善機構「杏林獅子會」資助，在校內建設「杏林藥圃」種植中藥，包括薄荷、茴香、月桂等。

唱流行曲 講解療法

顧名思義，「中醫藥生涯規劃三層架構學習計劃」分為3個學習層次，第1層是全校講座，分為初中及高中，讓學生淺嚐中醫知識。因應很多學生對中醫仍停留在「老土、苦藥、長輩專屬」的印象，參與課程的中醫師陳志勇，在主持初中同學的講座時，會以生動活潑方式，甚至結合流行文化與生活例子講解。

陳志勇舉例，他曾以流行曲《用背脊唱情歌》解釋情緒疏泄法，「在中醫而言，當情緒受到壓抑，感到憂鬱、悲傷時，會導致肝氣不暢，因此需要疏泄。在《用背脊唱情歌》中，歌者背着觀眾哭泣，也是間接的疏泄法。」另外，在高中講座中，他更引入哲學概念，以「中庸之道」對應中醫的陰陽平衡，引導學生思考情緒與人生態度的關聯。

中醫藥課程除連結生涯規劃外，更有機地融合健康管理與社會關懷科，這也是第2層的學習層次。健康管理與社會關懷科主任謝昕橋表示，這科分為兩大元素，一是健康管理，二是社會關懷。「在健康管理方面，主要由中醫師教授養生、中醫治療方法，讓同學從個人層面學習中醫簡單理念，再影響身邊的人。」至於社會關懷方面，學生可以透過實地學習，如義工探訪活動等進行，例如，學生可利用學到的中藥知識，把「杏林藥圃」的收成品製作成香囊、茶包，用於社區探訪，實踐「社會關懷」。

診所實習 了解運作

至於第3層，主要針對已有明確興趣的學生而設計，校方會安排他們到中醫診所實習、參觀藥廠及標本館等，學生可在實際職場，觀摩配劑藥員的工作日常，讓同學嘗試秤量藥材，亦可直接接觸百子櫃，了解中醫診所的運作，陳志勇亦會從旁講解，「希望透過以上的課程，可發掘、燃點學生對中醫的興趣。」

記者：蘇麗珊 攝影：汪旭峰

部分相片：受訪者提供

延伸閱讀：

科技傳統結合 跨學科添學趣 呂潤財中學優化視藝「呂藝坊」推廣數碼藝術｜專訪

「啟城學堂」連結社區 「沉浸」體驗九龍城史 文理書院（九龍）推科技講古｜專訪