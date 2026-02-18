IELTS英語｜雅思口試Speaking救星 3個萬能句式應對所有話題

考雅思口語最崩潰的瞬間，莫過於腦子一片空白，支支吾吾說不出完整句子，明明準備過的話題，一到考場就「卡住」，說不出話來。其實與其死記硬背海量素材，不如熟練掌握幾個萬能句式，靈活套用在所有cue card話題上，輕鬆化解尷尬，還能讓回答邏輯清晰、長度達標。

1. When it comes to ______, what really stands out in my mind is ______

這個句式適合開場破題，尤其適用於Part 2的話題描述，不管是人物、地點、物品還是事件，都能快速切入核心。比如被問到「Describe a book that influenced you」，就可以說：「When it comes to this book, what really stands out in my mind is the way the author described the relationship between a father and his daughter」。開頭用這句話，不僅能幫你爭取思考後續內容的時間，還能讓回答重點突出，避免東拉西扯。就算一時想不起太多細節，圍繞這個「stand out」的點展開，也能輕鬆說滿一分鐘。

2. I guess the main reason why I feel this way is that ______, and it’s also because ______

這是闡述觀點、解釋原因的黃金句式，適用於Part 3的辯論類問題，或是Part 2中需要說明「為什麼喜歡/討厭」的環節。很多同學回答原因時，只會說「because」，不僅單調，還容易說到一半就斷片。用這個句式，就能輕鬆搭建兩個層次的理由，讓邏輯更飽滿。比如被問到「Why do you think people like to travel」，可以說：「I guess the main reason why I feel this way is that traveling allows us to escape from daily stress, and it’s also because we can experience different cultures and meet new people」。就算第二個理由臨時想不到太好的表達，簡單補充幾個詞，也能讓句子聽起來完整流暢。

3. If I had to say something more about it, I’d mention that ______

這個句式是延長回答長度的神器，專門解決「說了幾句就沒話說」的尷尬，適用於三個部分的任何話題。當你覺得回答即將結束，卻還沒達到理想長度時，用這句話過渡，就能自然地補充額外細節。比如描述一個公園時，說完地點、環境後，可以接：「If I had to say something more about it, I’d mention that there’s a small café near the lake, where you can enjoy a cup of coffee while watching people walk their dogs」。這些額外補充的細節，不僅能幫你撐滿時間，還能讓回答更有畫面感，讓考官覺得你表達能力很強。

其實雅思口語考試，考官看重的不是你用了多麼複雜的詞彙，而是你的表達是否流暢、邏輯是否清晰。這三個萬能句式看起來簡單，但只要練到脫口而出的程度，不管遇到什麼話題，都能快速組織語言。下次練習時，試著把每個話題都套進這三個句式裡，你會發現口語其實沒那麼難。

撰文：Spencer Sir

港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾任國際銀行MT，歷年來教授過5000名學生。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁：spencerlam.hk

