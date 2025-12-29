王煒東 - 懲罰不是教育 讓孩子在後果中學習責任｜知識轉移

教師偶然面對學生未能如期完成功課、上課分心等情況，此時可能有老師順口就說：「罰你留堂」、「不准小息」、「今天不准吃零食」。這類懲罰表面上看似合情合理，但若細心思考，其實可能傳遞了錯誤的教育訊息。

懲罰很多時源於教師的權威反應，着重於即時制止學生行為，卻忽略了學生是否真正理解行為背後的責任。「邏輯後果」則不同，它以尊重和引導為出發點，讓學生明白行為與後果之間的邏輯關聯，從而促進自我管理和反思。

舉例說，當學生在課堂上分心，教師若說：「你剛才錯過了一些重點，小息時我們一同補回，好讓你跟上進度。」這樣的語言不但表達出支持和關懷，也讓學生清楚明白行為的自然後續。相比之下，「罰你不准小息」則更像是一種情緒反應或權力使用，可能令學生感到被針對或羞辱，影響教養效果。

「邏輯後果」有幾個重要特質：首先，它與學生的行為有直接關聯；其次，內容合乎邏輯與常理；最後，教師的語氣需保持冷靜和尊重。這樣的後果不但幫助學生明白錯誤行為的影響，也讓孩子感受到成年人對他們的理解和支持。

教育的本質，不在於追求學生短期的服從，而是培養他們長遠的責任感和抉擇能力。教師的角色，並非審判者，而是引路人。我們的言語和態度，會潛移默化地影響學生的價值觀和行為模式。與其強調「罰你不能怎樣」，不如幫助孩子察覺自然後果，讓學生親身體會行為可能帶來的不便和影響。

每個行為背後，都伴隨着相應的後續，而孩子需要成年人引導，才能明白行為和後果的關聯。教師刻意的短短一句，已能成為孩子成長中的一次啟發。當我們願意跳出單純懲罰的框架，以更尊重和理性的方式管教孩子，他們便更有可能在錯誤中學習，在失誤中成長。

教育的改變，可能只來自一句「有心」的說話。

文：王煒東

作者為大埔舊墟公立學校（寶湖道） 價值觀教育主任、生命教育主任

