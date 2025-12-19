東華三院呂潤財紀念中學 數碼視藝室 創作更便利｜專訪

自東華三院呂潤財紀念中學將科技融入藝術教育，普遍受到學生歡迎，他們認為加入數碼元素的視藝課堂更有趣；此外，在「呂藝坊」這片創意天地中，學生既能運用數碼工具拓展表達方式，同時持續學習傳統藝術技巧，實現科技與藝術的融合共進。

環境寬闊 感覺自在

記者參觀「呂藝坊」時，正值中三的視藝課。多名中三學生表示，新視藝室的空間比以往寬敞舒適，透露以往座位之間很窄，現在空間感大增。另外，他們指，由於環境變得開闊，學習時更感自在，加上現時以平板電腦與繪圖筆學習，創作過程亦更為便利。楊穎瑤同學分享，「用平板電腦上色十分方便，需要靈感時，還可隨時上網搜尋參考資料，幫助很大。」

去年曾參加「深圳藝術文化探索之旅」的吳紫晴同學表示，旅程讓她深入認識中國當代藝術，驚歎於內地油畫的精美。她更補充，「優化的視藝室，設備相當完善，讓我更有興趣在中四選修視藝科。」

記者 蘇麗珊 攝影 何君健

部分相片由學校提供

