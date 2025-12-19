科技傳統結合 跨學科添學趣 呂潤財中學優化視藝「呂藝坊」推廣數碼藝術｜專訪

近年，數碼藝術盛行，多間大學亦開辦相關課程。事實上，這股風潮已吹進中學校園，位於將軍澳的東華三院呂潤財紀念中學，察覺到學生對數碼藝術的興趣，故趁着學校30周年校慶的契機，不僅打造數碼化視藝室「呂藝坊」，並以藝術推動跨學科課程，標誌該校藝術教育的新里程。

「呂藝坊」的誕生

在推動全人教育的藍圖上，東華三院呂潤財紀念中學一直堅持體藝並重。該校的藝術學習領域統籌及視藝科科主任陳潤兒接受《星島教育》專訪時表示，有見學生對藝術發展的需求日益增加，學校希望可以優化教學資源，力求在推動數碼藝術的同時，亦平衡科技應用與傳統技法，從而營造更濃厚的校園藝術氛圍。

在2024年，學校獲得「優質教育基金」撥款，加上校監及校董會鼎力支持下，着力把資源投放於視藝科，以推動全校的藝術發展。校長黎偉江憶述，20年前的視藝室僅具備基本設備，環境較為傳統，部分設施亦漸顯陳舊，難以滿足現今學生的學習需要，因此在學校30周年校慶契機下，將原有視藝室全面改造為現代化創意空間，並命名為「呂藝坊」。

音樂引導課堂 激發靈感

「呂藝坊」以白色為主調，風格簡約自然。副校長崔家威指，新視藝室猶如專業工作室，設計簡潔舒適，讓學生能靜心思考創作理念，「課室亦配備音響設施，教師可配合音樂引導課堂，幫助學生在輕鬆氛圍中激發靈感，提升作品質素。」硬件方面，視藝室增設了2部互動電子白板、5部立體掃描器、34部最新型號的平板電腦及繪圖筆，並配備多款專業繪圖軟件，為數碼藝術教學提供充分支援。

教學環境的優化，為後續的課程革新奠定了基礎。陳潤兒表示，學校於初中各級融入多媒體及數碼創作元素，並積極推行跨學科協作，促使藝術與其他學科知識結合。「例如中一，我們把視藝科結合歷史科，以電子繪圖探索文藝復興時期的藝術特色；中二則和設計與科技科協作，運用3D建模軟件（Nomad Sculpt），學習立體幾何與光影原理；中三與電腦科合作，將學生手造陶瓷作品通過立體掃描及擴增實境（AR）技術活化，賦予傳統創作新的展現形式。」

崔家威指，透過跨學科合作，有效打破學科之間的藩籬，讓學生體會到藝術與歷史、科技及數學等領域的內在聯繫。

為進一步豐富學生的藝術體驗，學校亦積極組織藝術交流團。陳潤兒表示，「去年3月學校參與『同根同心』計劃舉辦的『深圳藝術文化探索之旅』，帶領初中生認識內地當代藝術發展，並於參觀後進行即興創作。」今年，學校又將舉辦意大利藝術音樂交流團，讓學生近距離欣賞藝術真跡，從中提升評賞能力與創作視野，提供多元化藝術學習經歷。

硬件配套提升 互動共學

是次優化視藝教育，不僅着重硬件提升，更致力營造互動共學的課堂氛圍。陳潤兒指，學生在課堂中可透過平板電腦搜尋創作資料，積極嘗試不同風格與技法；教師亦利用電子白板即時展示及講評作品，促進同學觀摩與討論，實現「互動學習、成果共享」的教學模式。

黎偉江補充，「視藝科重視動手實踐，鉛筆素描、水墨渲染、陶藝塑造等傳統技法不可或缺。我們力求在科技與傳統之間取得平衡，讓科技成為輔助創作的工具，而非取代手作經驗。」

崔家威亦表示，學生在課堂掌握的數碼藝術技能，可於課後，甚至畢業後繼續運用，讓創作成為終身習慣，「『呂中』學習雖是6年，但我們的學習卻是終生。」

記者 蘇麗珊 攝影 何君健

部分相片由學校提供

延伸閱讀：

「啟城學堂」連結社區 「沉浸」體驗九龍城史 文理書院（九龍）推科技講古｜專訪

文理書院（九龍）「啟城學堂」 學生走訪街坊 說好啟德故事｜專訪