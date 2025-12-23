Coffee Break English！10個外國人常用英文口語短句 5分鐘就學識

喝咖啡的時間，順便學英文！現代人生活忙碌，但其實每天只要5分鐘，就能掌握老外最愛用的口語表達。這篇精選10句超實用日常英文短句，讓你像喝咖啡一樣輕鬆吸收，聊天立刻變流利！

1. "What's the catch?"（有什麼陷阱？）

情境：當某事聽起來太好，懷疑有隱藏條件時。

例句："Free coffee for a year? What's the catch?"（一年免費咖啡？有什麼條件？）

咖啡小知識：在歐美，店家常推「買五送一」的會員卡，記得問清楚規則！

2. "I'm beat."（我累翻了。）

情境：工作或運動後超累，比 "I'm tired" 更地道。

例句："Just finished a 10-hour shift... I'm beat."（剛上完10小時的班...我累翻了。）

替代說法："I'm wiped out."（像抹布一樣被擰乾）

3. "No biggie."（沒什麼大不了的。）

情境：別人道歉時，輕鬆回應。

例句："Sorry I'm late!" — "No biggie, I just got here too."（「抱歉我遲到了！」—「沒事，我也剛到。」）

文化tip：老外超愛用這句，比 "It's okay" 更隨性！

4. "That's a steal!"（這太划算了吧！）

情境：看到超便宜的好東西。

例句："This designer bag was 70% off? That's a steal!"（這名牌包打3折？太划算了吧！）

購物必備：在國外outlet血拚時，一定能用上！

5. "My treat."（我請客。）

情境：要請朋友喝咖啡或吃飯時。

例句："The matcha latte looks good? My treat!"（抹茶拿鐵看起來不錯？我請你！）

社交禮儀：歐美習慣輪流請客，別搶著買單喔！

6. "It's on me."（算我的。）

情境：和 "My treat" 類似，但更口語。

例句："You forgot your wallet? Don't worry, it's on me."（你忘帶錢包？別擔心，算我的。）

實用場合：酒吧、咖啡廳、朋友聚餐。

7. "Same here."（我也是。）

情境：快速附和別人，比 "Me too" 更自然。

例句："I need coffee to function in the morning." — "Same here!"（「我早上需要咖啡才能運作。」—「我也是！」）

咖啡族必備：全世界咖啡成癮者的共同語言！

8. "Mind if I join you?"（介意我加入嗎？）

情境：想和別人同桌或參與對話時。

例句："This café is packed... Mind if I join you?"（這家咖啡廳好滿...介意我坐這嗎？）

社交技巧：在歐美咖啡廳，陌生人併桌很常見！

9. "Hang in there!"（撐住啊！）

情境：鼓勵正在努力的朋友。

例句："Midterm exams are killing me..." — "Hang in there! Coffee break?"（「期中考快搞死我了...」—「撐住！要休息喝咖啡嗎？」）

暖心短句：比 "Don't give up" 更有溫度！

10. "Let's bounce."（我們閃人吧。）

情境：想離開某個地方時。

例句："This meeting is going nowhere... Let's bounce."（這會議沒完沒了...我們閃吧。）

替代說法："Let's dip."（更年輕人的用法）

5分鐘練習挑戰！

選3句今天學的短句，在咖啡時間用用看。 下次去咖啡廳，試著說："My treat!" 或 "Mind if I join you?" 遇到朋友抱怨時，回一句："Hang in there!"

學英文就像喝咖啡，每天一點點，慢慢就上癮！

撰文：Spencer Sir

港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾任國際銀行MT，歷年來教授過5000名學生。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁：spencerlam.hk

