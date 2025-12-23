Coffee Break English！10個外國人常用英文口語短句 5分鐘就學識
喝咖啡的時間，順便學英文！現代人生活忙碌，但其實每天只要5分鐘，就能掌握老外最愛用的口語表達。這篇精選10句超實用日常英文短句，讓你像喝咖啡一樣輕鬆吸收，聊天立刻變流利！
1. "What's the catch?"（有什麼陷阱？）
- 情境：當某事聽起來太好，懷疑有隱藏條件時。
- 例句："Free coffee for a year? What's the catch?"（一年免費咖啡？有什麼條件？）
- 咖啡小知識：在歐美，店家常推「買五送一」的會員卡，記得問清楚規則！
2. "I'm beat."（我累翻了。）
- 情境：工作或運動後超累，比 "I'm tired" 更地道。
- 例句："Just finished a 10-hour shift... I'm beat."（剛上完10小時的班...我累翻了。）
- 替代說法："I'm wiped out."（像抹布一樣被擰乾）
3. "No biggie."（沒什麼大不了的。）
- 情境：別人道歉時，輕鬆回應。
- 例句："Sorry I'm late!" — "No biggie, I just got here too."（「抱歉我遲到了！」—「沒事，我也剛到。」）
- 文化tip：老外超愛用這句，比 "It's okay" 更隨性！
4. "That's a steal!"（這太划算了吧！）
- 情境：看到超便宜的好東西。
- 例句："This designer bag was 70% off? That's a steal!"（這名牌包打3折？太划算了吧！）
- 購物必備：在國外outlet血拚時，一定能用上！
5. "My treat."（我請客。）
- 情境：要請朋友喝咖啡或吃飯時。
- 例句："The matcha latte looks good? My treat!"（抹茶拿鐵看起來不錯？我請你！）
- 社交禮儀：歐美習慣輪流請客，別搶著買單喔！
6. "It's on me."（算我的。）
- 情境：和 "My treat" 類似，但更口語。
- 例句："You forgot your wallet? Don't worry, it's on me."（你忘帶錢包？別擔心，算我的。）
- 實用場合：酒吧、咖啡廳、朋友聚餐。
7. "Same here."（我也是。）
- 情境：快速附和別人，比 "Me too" 更自然。
- 例句："I need coffee to function in the morning." — "Same here!"（「我早上需要咖啡才能運作。」—「我也是！」）
- 咖啡族必備：全世界咖啡成癮者的共同語言！
8. "Mind if I join you?"（介意我加入嗎？）
- 情境：想和別人同桌或參與對話時。
- 例句："This café is packed... Mind if I join you?"（這家咖啡廳好滿...介意我坐這嗎？）
- 社交技巧：在歐美咖啡廳，陌生人併桌很常見！
9. "Hang in there!"（撐住啊！）
- 情境：鼓勵正在努力的朋友。
- 例句："Midterm exams are killing me..." — "Hang in there! Coffee break?"（「期中考快搞死我了...」—「撐住！要休息喝咖啡嗎？」）
- 暖心短句：比 "Don't give up" 更有溫度！
10. "Let's bounce."（我們閃人吧。）
- 情境：想離開某個地方時。
- 例句："This meeting is going nowhere... Let's bounce."（這會議沒完沒了...我們閃吧。）
- 替代說法："Let's dip."（更年輕人的用法）
5分鐘練習挑戰！
- 選3句今天學的短句，在咖啡時間用用看。
- 下次去咖啡廳，試著說："My treat!" 或 "Mind if I join you?"
- 遇到朋友抱怨時，回一句："Hang in there!"
學英文就像喝咖啡，每天一點點，慢慢就上癮！
