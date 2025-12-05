「啟城學堂」連結社區 「沉浸」體驗九龍城史 文理書院（九龍）推科技講古｜專訪

電影《九龍城寨之圍城》去年上映時引起熱潮，位於九龍城區的文理書院（九龍）亦因應熱潮，在上月開幕的展覽空間「啟城學堂」，加入九龍城歷史。校長談國軒表示，展區分為8大主題，呈現宋皇臺、九龍寨城及啟德機場的歷史脈絡與發展軌跡，當中的視頻內容及互動牆軟件，更由學生策劃。此外，展覽融入混合實境技術，為訪客帶來沉浸式觀展體驗。他表示，「啟城學堂」不僅是科技與歷史的結合，更讓學生認識在地歷史過程中，與社區產生深刻連結。

設8大主題展區

文理書院（九龍）的舊校舍位於新蒲崗，在2019年遷至啟德發展區。校長談國軒接受《星島教育》專訪時表示，當年有見啟德開始發展，卻發現同學對該區的歷史文化認識不深，加上新校舍原址是啟德機場的停機坪，於是開始構思在校內增設一個與該區歷史有關的展覽空間，遂促成了「啟城學堂」的誕生。「現時不少學生不知道啟德與機場的關係，更加不認識啟德機場，因此，透過這個展覽，也可讓九龍城的歷史，以另一方式呈現在學生面前。」

在興建「啟城學堂」的過程中，獲得校友鼎力支持，其中建築師校友黃耀強，就負責設計整個空間，當中分為8大主題，分別是「九龍城的歷史」、「重要地標的歷史」、「歷史足跡」、「文學漫步」、「互動牆」、「早期的新蒲崗」、「沉浸式歷史體驗」及「啟德機場的致敬」。

在「歷史足跡」中，訪客可以通過平板電腦，欣賞以混合實境技術呈現的歷史場景（見圓圖），深入了解這些文化遺產資料。談國軒認為，對學生來說，未必容易體會到歷史，因為歷史始終是過去的事，「相反，利用模擬方式去刺激五官，使學生更容易代入歷史背景，讓他們學習得更深入、更具體一點。」

校友負責「啟城學堂」的空間設計，內部細節則由學生協力共創完成，如「互動牆」中的所有圖像及軟件，是由4名剛畢業的中六同學創作，花了約6個月時間完成。他們先利用課堂上學過的電繪技術，繪畫出「互動牆」中的圖像，而為了讓圖像的像真度更高，他們就想到利用航拍機，在高空拍攝九龍城現有地標相片，再用電腦繪製。

另外，在「沉浸式歷史體驗」中，訪客可以欣賞到270度的視頻，以展示九龍城的歷史及發展。當中三段視頻就由中五及中六修讀歷史或中史科的同學製作，更用上同學的配音旁白，讓訪客猶如走進九龍城的街頭。

供區內市民參觀

「互動牆」上的圖像是由剛畢業的中六學生用電繪製作。

最後，「文學漫步」展區則啟發自著名作家小思提出的「文學散步」，讓參觀者一邊散步，一邊體驗文學和歷史。當中展示的文章，正正是多名中二學生透過在區內考察和訪問後，寫出名為〈給啟德的情書〉的文章。副校長王麗珊表示，老師希望學生在學習過程中有所反思。「我們不是重視文章寫得有多好、用了幾多詞彙、寫作手法，而是希望他們在學習過程中，審視自己的不足，知道怎樣去改善，看到自己的長處，更加發揮自己的潛能。」她補充，期望透過展覽，開放給更多該區的幼稚園、小學、慈善團體組織等到來參觀，以此連結社區。

跨科活動添學趣

在走廊盡頭仿佛走進舊機場跑道，而且可以欣賞到「文理號」懸浮空中。

學校更提出在不同科目中，增添啟德、九龍城的元素。例如資訊及通訊科技、地理、物理3科結合成跨學科學習活動，當中中五學生可上20堂模擬飛行訓練課程，修畢全部課堂，並於評估及格後，可獲發課程證書，讓他們感受模擬駕駛飛機樂趣之餘，又可了解啟德機場的歷史。

談國軒強調，九龍城在香港歷史中處於重要地理位置，「宋皇臺、九龍寨城、啟德機場，雖然是3條不同時間線發生的歷史，但同樣在九龍城交匯在一起，這是國情教育很重要的經歷，可讓學生建立國民身份認同，反思歷史及建立價值觀。」

