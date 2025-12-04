人去樓空：探索荒島上的植物與自然生態

在香港境內超過260座島嶼中，有不少是曾經有人居住、但現在已人跡罕至的離島。位於大嶼山西南面的索罟群島，由一系列的小島及礁石所組成，在2022年被列入海岸保護區，以保育該區的中華白海豚、江豚及其他海洋資源。而其中面積最大的大鴉洲曾有村民居住，但後來因島上興建船民難民營而遷離，在難民營關閉後便成了荒島，島上現在仍有不少人為的建築物遺留下來。

大鴉洲曾有村民居住，但後來因島上興建船民難民營而遷離。香港電台提供

當人類活動停止之際，植物便慢慢佔據了島上的地方。香港電台提供

當人類活動停止之際，植物便慢慢佔據了島上的地方。大鴉洲的碼頭幾乎被野草所覆蓋，當中包括臭根子草、類蘆、扭鞘香茅等禾本科植物。這些野草佔據整個碼頭，密集的草根覆蓋着地面，令其他植物的種子在這裡難以落腳，加上與大量禾草種子競爭之下，其他的種子難以在此汲取營養發芽，最後演變成「清一色」禾草的生態環境。另外，大鴉洲上不少建築物亦被一種攀藤植物 — 粉葛所覆蓋。人們平常食用的是粉葛的塊根部分，但其實粉葛亦會長出葉片及開花結果，它會開出紫色的蝶形花，並結出豆莢。相信大鴉洲上的粉葛都是舊時村民所栽種，到後來無人打理便蔓延生長。

大鴉洲人跡罕至，碼頭幾乎被野草所覆蓋。香港電台提供

位於香港東南部的橫瀾島，是蒲台群島最東的島嶼，外形像一塊長條形的礁石。橫瀾島是香港境內風速最高的地方，風季的最高持續風速記錄超過每小時120公里。由於長期受強風吹襲，迎風坡上只有少數頑強的植物能夠生存下來，包括龍舌蘭、草海桐及一些禾草，它們的生長形態都是相當矮小而且近乎貼在地面上，即使在強風吹襲下亦不容易折斷。以草海桐為例，它們在橫瀾島上的生長形態比起在其他海岸的長得較矮小及貼地，但仍然能夠適應如此極端的環境，並且開花結果。

橫瀾島是香港境內風速最高的地方，風季的最高持續風速記錄超過每小時120公里。香港電台提供

草海桐憑藉高適應力在環境極端的橫瀾島上開花結果。香港電台提供

橫瀾島過去曾有天文台員工駐島，負責收集氣象資料，但後來「橫瀾燈塔」完全自動化後，駐守的工作亦告一段落。島上的建築物因長期空置而慢慢出現裂縫，但這一絲缺口卻為植物提供了生存的曙光。裂縫中長出仙人掌、筆管榕、毛馬齒莧等植物，它們透過裂縫中的根部吸收僅有的營養及水份，在這些建築物上生存和繁殖。這些植物都使用不同的方式傳播種子，毛馬齒莧的果實在乾燥下會自然裂開，透過爆裂或風力的形式將種子傳播開去。而筆管榕則結出多汁的榕果吸引鳥類取食，它的種子不容易被鳥類消化，最後透過糞便的形式傳播到較遠的地方。

這些植物憑藉各種方式在極端環境中堅韌存活，或許正可成為未來城市綠化的希望所在！

過去天文台曾派遣員工駐守橫瀾島，負責收集氣象資料。香港電台提供



文章出處：內容輯錄自港台電視部製作的生態紀錄片《大自然零距離》，現逢星期六晚上7時在港台電視31播出。

文：王顥霖、王曉欣

