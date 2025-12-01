Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大灣區STEAM親子之旅 共築國情新視野

知識轉移
在國家積極推動創新科技與STEAM教育的背景下，香港宋慶齡基金與福臨香港扶輪社區服務團於2025年11月28日至29日，共同主辦「大灣區STEAM親子之旅」。來自中華基督教會基慧小學及全完第二小學的四十多位師生與家長參與，展開為期兩天的深度學習旅程，親身體驗大灣區在科技創新與環保領域的最新發展成果。

了解前沿科技 重視人文連結

首站參觀「先之科半導體科技公司」，參與者走進半導體製程現場，近距離觀察晶片製造過程，了解半導體技術在現代科技發展中的核心地位，認識其在國家科技自主發展戰略中的重要意義。

隨後團隊前往松山湖北區學校，與當地師生展開深入交流，共同參與人工智能課程。學生在編程實作中掌握AI技術基礎，並通過"小小中醫"文化體驗環節，將傳統智慧與現代科技創新有機結合，感受中華文化的獨特魅力。
傍晚時分，團隊漫步於五百多年歷史的「西溪古鎮」，在保存完好的嶺南古建築群中，體會歷史文化底蘊與現代科技發展的對話，見證傳統與創新的完美融合。


次日活動聚焦環保科技，參觀「瀚藍固廢東莞市南城區項目」，深入了解環保發電廠如何運用先進技術實現廢物資源化，通過AI系統優化能源管理，展現科技在推動綠色發展中的重要作用。


最後一站到訪「深圳科大訊飛」，親身體驗AI語音技術在教育領域的創新應用。智能教室中的互動演示，讓親子共同見證人工智能如何重塑未來教學模式，為教育現代化發展提供新動能。


參與家長表示，這次活動讓孩子們開拓視野，近距離感受國家科技發展成就。學生們通過實地參觀和動手實踐，不僅激發了科學興趣，更增強了對國家發展的認同感，是一次富有意義的學習體驗。

文：福臨香港扶輪社區服務團團長 黃靜雯博士

