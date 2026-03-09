DSE 2026｜迎戰文憑試 7招考生減壓+家長6大支援貼士

DSE 2026｜即將於3月10日起開考的2026年DSE（香港中學文憑試）英文科口試，是考生首日迎戰文憑試的日子。無論準備是否充分，面對這場DSE，考生或多或少都會感到緊張。考生的心態往往直接影響臨場發揮。因此，在考試前適當調整心情與情緒，才能發揮出最佳水平，爭取理想成績。《星島教育》特別整理7個有效減壓方法，以及6項家長可做的實用建議，助大家以最佳狀態迎接這場DSE的首場考試。

DSE 2026｜7招考生減壓

考試在即，考生可嘗試做以下7項事情，以減輕面對DSE的壓力。

1. 調整心態，盡力而為最重要

告訴自己盡力而為就可，多肯定自己的努力與付出，回想已溫習過的內容與掌握的技巧，自然增強信心，避免過度擔憂結果。

2. 壓力大時，找人傾訴抒發情緒

若感到焦慮時，不妨與信任的同學、老師或家人分享感受，說出來往往能即時緩解緊張。

3. 預留放鬆時間，練習靜觀或短暫抽離

每天安排短暫休息，做簡單靜觀呼吸練習、散步或聽音樂，讓大腦「重啟」。避免一直埋首溫書，適時抽離有助恢復平靜心情。

4. 運動釋壓，身心雙贏

適量運動，如慢跑、瑜伽或簡單伸展，有效減壓，且能釋放多巴胺，提升心情與專注力。

5. 調整生理時鐘，適應考試作息

例如試場通常早上8:15報到、8:30開考，考生應提早調節作息，避免熬夜，養成早睡早起習慣。確保考前一晚充足睡眠，首日狀態佳更有信心應對後續考試。

6. 「越溫越慌」？轉用自我小測檢視進度

溫習時若越讀越驚，可為不同科目自製小測驗，測試自己真正記得多少。針對弱項重點複習，逐步建立「我已準備好」的安全感。

7. 計時練習，考試更從容

擔心時間不夠的同學，建議複習時針對樣本試題進行計時練習，這樣能有效提升答題速度，也更有信心。



DSE 2026｜家長6大支援貼士

考試期間，家長應給予子女適切的支持，以下為6個支援貼士：

1. 不追問考試細節

考試期間，避免主動追問考試的具體內容或子女的表現情況，以免增加子女不必要的壓力。

2. 尊重子女溫習節奏

切勿質疑或批評子女的溫習進度，應以正面態度陪伴，避免無意中打擊他們的自信心。

3. 以食物傳遞愛

在考試期間，為子女準備平日喜愛的食物，透過細微的關懷表達支持與愛。

4. 親子輕鬆運動

安排親子共同運動，幫助彼此放鬆心情。

5. 肯定努力過程

告訴子女：「父母已看見你付出的努力，成績只是過程中的一部分，並非衡量你價值的唯一標準。」讓他們感受到被肯定與接納。

6. 主動關心需要

主動關心並詢問子女：「最近有甚麼需要幫忙嗎？」並清楚承諾會全力陪伴與支援，讓子女知道他們並不孤單。

情緒支援網站/熱線

坊間許多機構為DSE考生提供情緒支援的網站和熱線，若考生需要幫助，記得主動尋求協助。

1.「陪我講」DSE壓力處理專頁

網站：>>按此<<

2. 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」

網站：>>按此<<

3.「情緒通」精神健康支援熱線

熱線：18111(24小時)

4. 香港撒瑪利亞防止自殺會

熱線：2389 2222（24小時）

5. 香港青年協會「DSE 27771112」

熱線/Whatsapp：2777 1112（周一至周六，14：00至2：00）

6. 明愛向晴軒熱線

熱線：18288（24小時由社工接聽）

7. 中大24小時情緒支援

熱線：5400 2055

延伸閱讀：

DSE 2026｜英文口試Oral 10個必睇注意事項 遲到XX分鐘就要改期考試？

DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！