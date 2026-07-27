我要讚佢｜「愛寵號」愛心巡遊10大地標 3大互動遊戲學習愛護動物

警務處「動物守護‧社區大使」計劃（AWP）日前在尖沙咀 K11 購物藝術館戶外舉行了「護動傳承‧愛寵號啟程」啟動儀式暨「寵愛閣」嘉許禮，警務處處長周一鳴、香港賽馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀女士擔任主禮嘉賓。其中全新推出的宣傳車「愛寵號」由即日起至8月7日將遊走全港10個地點，車上設有互動遊戲，讓市民在參與過程中輕鬆學習愛護動物的知識。

香港近年社會越來越重視「人寵共融」，惟仍偶爾發生涉及動物的不幸事件。周一鳴在啟動禮致辭時表示，警方除了加強執法之外，還很重視社區的教育和宣傳工作，並自2022年起推動學校設立「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

參與「寵愛閣」學校至今已有39間，活動當日，周一鳴親自向11間傑出學校頒發嘉許狀，表揚他們在校園內推動動物保護的默默付出。各校的生命教育各具特色：有學校安排學生輪流擔任「愛心飼養員」，細心記錄寵物的健康狀況；有學校打造了飼養逾 80 種兩棲及爬蟲類動物的「亞馬遜生物教室」，讓學生近距離探索生命的奇妙；亦有幼稚園透過「小小飼養員」機制，引導幼兒從小學習尊重生命。

學校收養被遺棄犬隻培養學生愛心

受訪的佛教筏可紀念中學學生陳穎詩表示，學校的寵愛閣收養了被繁殖場遺棄的標準貴婦狗Sweetie，初時牠是很怕人、對學校的環境很警愓，但隨着大家天天與牠相處，牠已完全融入學校並視為家庭一份子。她表示，自己從中學習到有耐心、有愛心地善待小動物，便會得到牠的接受。

另一間受訪的香港航海學校學生Jayden表示，平時小息要固定餵食寵物，之後又要清理牠們排泄的糞便，讓他學習到更有規律地處事。而他續指，雖然照顧牠們會減少他小息玩的時間，但與牠們相處時放空，是非常減壓的方法。

全新的教育宣傳車「愛寵號」，車上設置互動遊戲，包括扭蛋機、找錯處，讓參加者在過程中輕鬆學習與寵物有關的知識。以遊戲找錯處為例，每條問題與日常飼養寵物有關，例如養貓需要安裝防護網，才可以避免牠們跳出窗外。啟動禮當日，不少市民與小朋友都踴躍參與，現場氣氛非常熱鬧。

「愛寵號」即日起至8月7日將會遊走全港10個地方，包括將軍澳、銅鑼灣、大埔、元朗、旺角、中環、荃灣、啟德，讓港九新界更多的參加者，從遊戲中學習和愛護動物相關的知識。