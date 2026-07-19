我要讚佢｜學生自殺率激增近兩倍 樹仁大學培訓1600教師 「實戰入校」搶救學童心理健康

為提升教育界及公眾對學生身心健康的關注，香港樹仁大學輔導及心理學系舉辦一個支援SEN學童為主題的培訓，至今已培訓近1600名教師，提升他們應對有特殊教育需要（SEN）學生的教學技巧，上周五（17日）再舉辦座談會及實務工作坊，深入探討精神健康與心靈減壓方法，期盼為校園注入正能量與幸福感。

香港特區政府教育局委託香港樹仁大學輔導及心理學系「支援有特殊教育需要學生教師專題課程事務處」，為 2024/25、2025/26 及 2026/27 學年提供教師專業發展課程，包括針對自閉症學生、專注力不足或過度活躍症、有精神病患三類學生的專題課程，以推動本港融合教育，截至今年7月已有近1600名教師修畢課程。

課程期間亦舉辦多項增潤活動，讓不同界別的人士進行專業交流。上周五（17日）推出其中一個焦點增潤活動—《精神健康日—心聲「聊」效》座談會及實務工作坊，集合不同界別的專家或嘉賓分享所見所感，例如藝人李珊珊在座談會上分享患上驚恐症後面對的生活困難及如何克服人生低谷；東華三院樂情軒精神健康教育及推廣服務中心主任陳綺君透過精神復元人士分享生命故事，深入認識復元者的實際需要，亦可讓老師借鑑在關鍵時刻為學生提供及時且適切的支援與陪伴。

香港樹仁大學副校長（研究院）及專題課程統籌主任許明得教授在活動指出，立法會秘書處資料研究組2024年數據 ，學生的自殺死亡人數在近十年間激增近兩倍，且高度集中於中學，約佔 93%。而政府委託香港中文大學2023年進行的調查發現 ，6歲至17 歲學生群組當中，近四分之一的學童被診斷存在不同種類的精神疾病，更有6.9%曾出現自殺行為，研究與統計反映近年學童精神健康問題不容忽視，提醒外界精神健康不僅是醫療議題，更是教育與社會議題。

香港樹仁大學行政副校長周德生博士期望透過與教育界及各專業界別的共同合作，全面推動有特殊教育需要（SEN）學生的支援與心理健康發展。

專題課程高級講師張麗雲為教師提供的相關課程作進一步闡釋，每次培訓大約40多人一班，有來自不同界別的老師，包括專門設計融合教育課程的主任、輔導科老師以及前線教師，課程除了教授理論外還有實戰技巧，安排受培訓老師入校真正面對SEN學童，由他親自設計應對策略及方法，以察看SEN學生之的心理改變，有無相關經驗的老師完結課程前分享，直言能夠看到SEN學生改變後，感到真正學以致用，同時令到自己有所獲益，日後可望用於課室上辨識疑似SEN學生個案。

近日有報道指一名患有自閉症的小一學生疑遭同學霸凌，家長事後對校方處理手法感到不滿，專題課程項目經理章景輝不評論事件，強調支援前線教師的工作極其重要，因為前線老師每日面對大量課室及學生，無法關顧所有人與事，發生問題後不但對學生帶來傷害性，亦造成校方與家長的緊張關係，樹仁專題培訓課程正是做好預防工作，減低對各方面無法彌補的傷害。