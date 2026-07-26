Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜冇資源缺人脈輸在起跑線? 基層女童靠「一小時自律」連奪傑出學生獎

好人好事
更新時間：08:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-26 HKT

經常有人說「贏在起跑線」，基層家庭雖然欠缺資源，但只要奮發上進，一樣可以發亮。就讀保良局陳南昌夫人小學的小六女生梁芷珊，六年來靠着「一小時自律」法則，不但升上心儀中學，更連奪《我要讚佢》「最值得表揚學生」及「黃大仙區傑出學生選舉」優秀學生，她以行動證明起點即使平凡，但自律與堅持，足以改寫人生軌跡。 

芷珊的亮麗成績單背後，沒有堆積如山的補充練習，也沒有名師精讀班。她的秘訣簡單得令人意外：「上課時專心聆聽、勤做筆記；課後即時溫習，遇到不懂的地方便立刻請教老師或哥哥。」

這份自律，6年如1日。她堅持每天放學後溫習至少一小時，主動完成補充練習，並利用學校網上平台閱讀英文圖書，逐步累積詞彙。她形容，良好習慣是在老師鼓勵下「成長」而非「強逼」。遇到難題，她從不逃避，而是視之為釐清概念的契機，務求融會貫通。

芷珊的學習版圖，從不局限於課室。學校設有科學廊與校本探究課程，讓她從實驗中領悟光合作用與生態循環的奧秘，激發對科學的濃厚興趣；她更是學校升旗隊的骨幹成員，曾代表香港遠赴北京，與清華大學儀仗隊聯合升旗，亮相中央電視台廣播中。

憑藉卓越表現，她先後獲選《我要讚佢》「最值得表揚學生」及「黃大仙區傑出學生選舉」優秀學生，成為校內同學眼中的模範榜樣。

旁人或許認為她很優秀，但她的原生家庭來自基層，資源有限，但父母的愛與陪伴從不缺席。當女兒因失手而沮喪時，母親不會責備，而是陪伴她逐題檢討、拆解錯處。任職勞力工作的父親即使深夜下班，仍堅持每日清晨早起送她上學，把握相處的珍貴時光，聆聽女兒心事，引導她思考與解難。

父母透過分擔家務與一同行山，從小培養她的責任感與堅毅精神。這份無形的「家教」，成為芷珊追夢路上最堅實的後盾。

距離升中尚有數月，芷珊已翻開哥哥留下的舊課本，自主預習中一課程。她期望未來能加入制服團隊，以成為制服團隊教官為目標。梁芷珊經歷沒有捷徑，沒有奇蹟，只有日復一日的專注與堅持。她以自身經歷告訴所有出身平凡的孩子，只要懷抱夢想、持之以恆，終可發光發亮。

《我要讚佢》傳遞正能量，立即whatsapp點讚，表揚好人好事！

《我要讚佢》傳遞正能量，立即whatsapp點讚，表揚好人好事！

最Hit
00:56
颱風紅霞．最新消息︱天文台：八號西南烈風或暴風信號生效 至少維持至中午12時
社會
16分鐘前
颱風紅霞交通消息持續更新。
颱風紅霞‧交通消息｜八號風球生效 港鐵觀塘綫全綫恢復服務、東鐵綫紅磡站至火炭站亦已恢復
社會
42分鐘前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
14小時前
謝賢離世丨謝霆鋒罕流男兒淚 喪父後首開演唱會哽咽唱〈謝謝你的愛1999〉：再見不會是永遠
01:55
謝賢離世丨謝霆鋒罕流男兒淚 喪父後首開演唱會哽咽唱〈謝謝你的愛1999〉：再見不會是永遠
影視圈
11小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
2026-07-25 06:00 HKT
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
2026-07-25 09:00 HKT
秀茂坪邨女子疑情困燒屋輕生 全身燒傷昏迷送院 200居民颱風下疏散
突發
12小時前
颱風紅霞｜9大必做家居防風措施 冷氣機易成滲水位 專家教路用一物急救 附消防處爆窗應對
颱風紅霞｜9大必做家居防風措施 冷氣機易成滲水位 專家教路用一物急救 附消防處爆窗應對
家居裝修
14小時前
六合彩︱頭獎1300萬今晚攪珠
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前