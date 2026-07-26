我要讚佢｜冇資源缺人脈輸在起跑線? 基層女童靠「一小時自律」連奪傑出學生獎

經常有人說「贏在起跑線」，基層家庭雖然欠缺資源，但只要奮發上進，一樣可以發亮。就讀保良局陳南昌夫人小學的小六女生梁芷珊，六年來靠着「一小時自律」法則，不但升上心儀中學，更連奪《我要讚佢》「最值得表揚學生」及「黃大仙區傑出學生選舉」優秀學生，她以行動證明起點即使平凡，但自律與堅持，足以改寫人生軌跡。

芷珊的亮麗成績單背後，沒有堆積如山的補充練習，也沒有名師精讀班。她的秘訣簡單得令人意外：「上課時專心聆聽、勤做筆記；課後即時溫習，遇到不懂的地方便立刻請教老師或哥哥。」

這份自律，6年如1日。她堅持每天放學後溫習至少一小時，主動完成補充練習，並利用學校網上平台閱讀英文圖書，逐步累積詞彙。她形容，良好習慣是在老師鼓勵下「成長」而非「強逼」。遇到難題，她從不逃避，而是視之為釐清概念的契機，務求融會貫通。

芷珊的學習版圖，從不局限於課室。學校設有科學廊與校本探究課程，讓她從實驗中領悟光合作用與生態循環的奧秘，激發對科學的濃厚興趣；她更是學校升旗隊的骨幹成員，曾代表香港遠赴北京，與清華大學儀仗隊聯合升旗，亮相中央電視台廣播中。

憑藉卓越表現，她先後獲選《我要讚佢》「最值得表揚學生」及「黃大仙區傑出學生選舉」優秀學生，成為校內同學眼中的模範榜樣。

旁人或許認為她很優秀，但她的原生家庭來自基層，資源有限，但父母的愛與陪伴從不缺席。當女兒因失手而沮喪時，母親不會責備，而是陪伴她逐題檢討、拆解錯處。任職勞力工作的父親即使深夜下班，仍堅持每日清晨早起送她上學，把握相處的珍貴時光，聆聽女兒心事，引導她思考與解難。

父母透過分擔家務與一同行山，從小培養她的責任感與堅毅精神。這份無形的「家教」，成為芷珊追夢路上最堅實的後盾。

距離升中尚有數月，芷珊已翻開哥哥留下的舊課本，自主預習中一課程。她期望未來能加入制服團隊，以成為制服團隊教官為目標。梁芷珊經歷沒有捷徑，沒有奇蹟，只有日復一日的專注與堅持。她以自身經歷告訴所有出身平凡的孩子，只要懷抱夢想、持之以恆，終可發光發亮。