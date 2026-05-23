我要讚佢｜少數族裔中學生製作民族服飾熊公仔鑰匙圈 推廣共融破種族隔閡

香港擁有約62萬少數族裔居民，佔全港總人口的 8.4%，然而語言及文化差異常令他們舉步維艱。一班少數族裔的中學生參與青年創業體驗計劃組成學生公司，製作穿上不同少數民族傳統服飾的泰迪熊，冀透過產品推廣共融，讓社會接受多元文化及減少歧視，部分收益撥捐支援少數族裔的非牟利機構，以延續少數族裔教育需要。

地利亞修女紀念學校（吉利徑）的24名中學生組成的學生公司，在非牟利機構青年成就香港部（JA HK）主辦的青年創業體驗計劃中，經歷7個月的創業旅程，組成公司、構思及製作產品，並在創意市集向公眾銷售產品。他們組成了學生公司「Bearitage」，並一起製作了穿上印度、尼泊爾及菲律賓傳統服飾的泰迪熊鑰匙圈，透過服飾來表達各民族的獨有文化。

盼少數族裔為自身文化感自豪

產品的背後理念是香港少數族裔親身經歷，Chelesa和Jal均直言，很多少數族裔在香港受到歧視，不被視為香港人，在生活上會遭遇不少困難，因此製作今次的產品，加入少數族裔傳統服飾文化元素，藉着今次展示商品的時候與本地人交流，也讓少數族裔建立身分認同。Chelsea形容：「我們希望不同種族的朋友都可互相尊重，亦希望讓少數族裔對自己民族感到自豪。」

他們曾擔心銷售未如理想，但在學校、商場、維園等不同地方設攤檔的過程中，他們發現很多人會主動前來了解，表現出對少數族裔服飾文化的興趣。Chelsea坦言：「我們最初也擔心本地人未必會支持我們，但經過數次擺檔後，我們發現原來本地人都很支持我們的理念，真的會買我們的產品，讓我們感到很驚喜。」

該學生公司首批生產600個泰迪熊鑰匙圈，現已賣出400個，他們亦決定將當中百份之七的利潤捐給專門支援少數族裔的非牟利機構「小彬紀念基金會」（The Zubin Foundation），以支持改善少數族裔不同生活需要。

Jal直言，很熱愛做義工，曾替少數族裔學童補習、參與社區活動等。他希望未來參加很多不同慈善活動，為社會作出更多貢獻。Jal又稱曾經很擔心犯錯而不敢嘗試，但現在卻因參與活動後改變想法，「無論你犯了什麼錯，它不反映你的全部，不要因為害怕犯錯而不敢踏出一步，它也有可能會帶來正面的結果。」Chelsea認為這次活動令她體驗到溝通和領導能力十分重要，對將來職涯發展十分有用，令她立志將來從事社會服務工作。

中學生籲正視精神壓力問題 以產品宣揚輕鬆生活

另外，東華三院陳兆民中學學生組成的公司Chillax，製作出不同的文具產品，並配上一些Gen Z朋輩有共鳴的潮語金句，如「讀書係我嘅本分」、「贏咗99%香港人」等，希望讓學生和上班族明白輕鬆休息的重要性，減少精神壓力。

是次活動由青年成就香港部主辦，來自89間中學的逾200位中學生日前參加「全港學生公司大賽及頒獎典禮」，中學生創業家向評審展示公司商業理念、產品及市場策略、業績及7個月的創業旅程中學習所得。

贊助的滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，年輕世代不乏創意，只要提供互相學習和踏出第一步的平台，便能夠讓他們建立自信，令其創意起飛，這些經驗會成為他們日後升學、就業及人生路上的養分。青年成就香港部行政總裁蔡卓慧認為學生在過程中學會合作、承擔與堅持，能夠相信自己，有助正面迎接未來挑戰。

