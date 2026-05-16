我要讚佢｜車內吐痰冇公德心? 院車司機展現同理心：長者不舒服

隨着人口老化，長者院舍需要日益增加，部分行動不便的長者需要依靠院車出入，有院車司機從事工作逾10年，接送過不同類型的長者，有的卧病在床，有的行動不便要靠輪椅代步，但他堅持每次不假手他人親自協助，出車前亦會檢查車輛，確保長者安全出行。

擔任香港聖公會將軍澳安老服務大樓院車司機逾十年的鄧浩龍（龍哥），每日工作重覆刻板，主力接載接送院友往返醫院覆診，亦負責接載長者會員往返日間中心及居所。

為了確保每一個院友安全，龍哥堅持親力親為，一手一腳協助每位長者上下車，並仔細地鎖穩輪椅。尤其在接載長者時，務必保持行車平穩，：「尤其是體弱、長期臥床的長者，身上難免有傷口。即使輕微的顛簸，他們不會喊痛，但我知道他們一定很不舒服。」因此他在轉彎和煞車時盡量減慢車速，盡可能避免長者感到不適。

除了細心的駕駛技術，龍哥認爲院車司機更要注重出車前細節。他記得有一次長者院友坐著高背輪椅上車，龍哥像往常一樣鎖好輪椅後，輕輕一推測試穩固度，卻發現固定頭頸的螺絲鬆脫，他隨即與家屬解釋情況，並在出車前更換了輪椅，獲到家屬的肯定與認同。

長者在公眾地方吐痰一般被認定是不被接受行為，但在龍哥眼中卻認知是清理喉嚨順暢呼吸的理所當然動作，所以他每次出車會透過倒後鏡監察，一發現院友們需要吐痰，會主動詢問是否需要停車，並盡量放慢車速，讓長者順利完成吐痰，展現出高度的同理心。

龍哥坦言與院友的關係不止是司機和乘客，每程車更像是朋友，互相攀談聊天，因為好多院友身邊已沒有家人，只有單獨一個人被送來院舍，沉悶的生活需要聊天對象以解寂聊，通常他在行車途中主動詢問「食了東西沒有？」、「出入唔方便要小心啲」簡單幾句說話已令長者覺得被關心，若受到家屬讚賞時更有動力堅持下去。

