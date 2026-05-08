我要讚佢｜西貢區聯校組織「關愛小隊」 親子攜手走進社區 讓關愛文化從家庭傳播至社區

由香港家庭福利會（家福會）主辦、西貢民政事務處及西貢區津貼小學校長會協辦的「貢‧童‧關愛將軍澳 Action Kids」計劃，今年4月圓滿結束，並舉行嘉許禮。該計劃獲民政事務總署撥款，在西貢民政事務處及區內「關愛隊」的支援下，成功連結區內家庭與長者，凝聚社區力量。

八校親子組成「關愛小隊」 培訓後親身探訪

今年是家福會連續第二年舉辦此項活動。來自西貢區8間小學、合共96對親子組成「關愛小隊」。透過專業培訓與實地探訪，家長與孩子一同學習關懷社區，這段親身經歷有助培養小學生的同理心與自信心。

計劃初期，各校「關愛小隊」接受家福會社工訓練，學習與長者溝通的技巧、了解其身心需求以及探訪注意事項。完成培訓後，親子們發揮創意，親手製作愛心禮物，並在西貢區「關愛隊」協助下，走訪區內有需要的長者家庭。長者感受到溫暖與陪伴，孩子也在實踐中體會「老吾老以及人之老」的精神。

「家、校、政、民」協作 築起社區愛心網絡

嘉許禮於4月25日舉行，近200名學生、家長、校長及教師出席。大會邀得西貢民政事務專員馬瓊芬女士, JP 主禮，並向參與家庭頒發嘉許狀。計劃統籌林德育校長勉勵學生：「保持善良的心，將關愛文化融入日常生活，持續為社區注入正能量。」

家福會署理服務總監梁頴紅姑娘表示：「家庭是個人成長的基石，也是連繫社區的橋樑。當親子共同服務社區，既能增進互動，也能強化家庭與社區的連結。」她補充道：「我們見證了親子同行帶來的正面轉變——關愛精神從家庭傳遞至整個社區。」她認為，與西貢「關愛隊」的合作，亦啟發學生主動關注並參與社區事務。

家長與學生心聲：助人帶來成長

這份跨越世代的情誼，正隨著各校的服務在社區中溫暖流淌。將軍澳循道衛理小學與將軍澳天主教小學的家長一致認為，親子義工服務不僅能培養子女的耐性與溝通技巧，更讓孩子在助人過程中體會「快樂之本」，也使親子關係更為緊密。

學生們也在實踐中悄然成長。基督教神召會梁省德小學的同學分享：「了解長者的生活不便後，我學會了更體諒他們。」景林天主教小學的同學表示學習到不要怕失敗，要勇於嘗試。看著長者接過禮物時綻放的笑容，孩子們不僅收穫了成就感，也將對長者的尊重與關懷深深植根於心中。

參與學校名單（排名不分先後）：

1. 將軍澳循道衛理小學

2. 博愛醫院陳國威小學

3. 保良局黃永樹小學

4. 仁愛堂田家炳小學

5. 將軍澳天主教小學

6. 聖公會將軍澳基德小學

7. 景林天主教小學

8. 基督教神召會梁省德小學